Куда там Бузовой: полуголый Батрутдинов повеселился в компании красоток - фото

Известный комик Тимур Батрутдинов неплохо провел время во время съемок совместного с Ольгой Бузовой шоу - "План Б".
Российский комик Тимур Батрутдинов, который сейчас в паре с певицей/телеведущей Ольгой Бузовой участвует в реалити-шоу "План Б", показал девушек, которые "претендуют" на отношения с ним.
Актер и многолетний резидент проекта Comedy Club показал откровенный снимок со съемок Плана Б.
Батрутдинов позировал у водопада в окружении длинноногих девушек в сексуальных купальниках. Все они с видимой страстью прильнули к полуголому накачанному торсу артиста.
Напомним, ранее стала известно, напарница Батрутдинова по реалити-шоу Ольга Бузова была избиваема своим экс-мужем - футболистом Дмитрием Тарасовым.