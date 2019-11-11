Куда там Бузовой: полуголый Батрутдинов повеселился в компании красоток - фото

Тимур Батрутдинов / 24СМИ

Российский комик Тимур Батрутдинов, который сейчас в паре с певицей/телеведущей Ольгой Бузовой участвует в реалити-шоу "План Б", показал девушек, которые "претендуют" на отношения с ним.

Актер и многолетний резидент проекта Comedy Club показал откровенный снимок со съемок Плана Б.

Батрутдинов позировал у водопада в окружении длинноногих девушек в сексуальных купальниках. Все они с видимой страстью прильнули к полуголому накачанному торсу артиста.

Напомним, ранее стала известно, напарница Батрутдинова по реалити-шоу Ольга Бузова была избиваема своим экс-мужем - футболистом Дмитрием Тарасовым.