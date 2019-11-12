"Как уходили легенды": Руки-базуки срочно лишается самого дорогого

В данный момент Кирилл Терешин уже проходит предоперационное обследование.
Из-за воспаления Руки-базуки готовят к операции по удалению его знаменитых бицепсов. В данный момент он уже проходит предоперационное обследование.
Счет идет на часы, отмечает Telegram-канал Mash. По их данным, Кирилл Терешин прибыл в московскую больницу и просит срочно привести свои конечности в прежний вид. Причина старая: воспалительный процесс.
"В самое ближайшее время доктора выкачают из его титанических мыщц весь синтол (и другую синтетическую жидкость), который Терешин вкалывал туда годами… как уходили легенды", – отмечает Telegram-канал.
Напомним, еще в декабре 2018 сообщалось, что Кириллу "руки-базуки" Терешину могут ампутировать руки. Но в тот раз скандальный "синтоловый качок" отказался от операции.
Ранее "руки-базуки" уже заявлял, что у него серьезные проблемы со здоровьем. На видео, которое бодибилдер выложил на своей странице во ВКонтакте, он заснял себя в ванной, у него из носа текла кровь.