"Как уходили легенды": Руки-базуки срочно лишается самого дорогого

Руки-базуки: что с ним сейчас и зачем ему операция – Последние новости 2019 / Руки Базуки/Инстаграм

Из-за воспаления Руки-базуки готовят к операции по удалению его знаменитых бицепсов. В данный момент он уже проходит предоперационное обследование.

Счет идет на часы, отмечает Telegram-канал Mash. По их данным, Кирилл Терешин прибыл в московскую больницу и просит срочно привести свои конечности в прежний вид. Причина старая: воспалительный процесс.

"В самое ближайшее время доктора выкачают из его титанических мыщц весь синтол (и другую синтетическую жидкость), который Терешин вкалывал туда годами… как уходили легенды", – отмечает Telegram-канал.

Напомним, еще в декабре 2018 сообщалось, что Кириллу "руки-базуки" Терешину могут ампутировать руки. Но в тот раз скандальный "синтоловый качок" отказался от операции.

Ранее "руки-базуки" уже заявлял, что у него серьезные проблемы со здоровьем. На видео, которое бодибилдер выложил на своей странице во ВКонтакте, он заснял себя в ванной, у него из носа текла кровь.