Голая звезда Вечернего Квартала взбудоражила аппетитными формами

Элина Мбани / Instagram

Артистка студии Квартал 95 Элина Мбани решила побаловать своих любимых поклонников горячими фото, и слила в сеть себя голую.

Актриса Женского Квартала Элина Мбани опубликовала голое фото в Instagram.

"Сегодня первый день начитки для Женского Квартала... 22 ноября сьемки, работка началась", - говорит она.

На фото, которое было сделано еще летом, Элна позирует сидя на полу студии, подогнув ноги, прижав колени руками так, чтобы своим же телом прикрыть свою наготу. При этом на снимке видно, что Элина снимается совершенно голая.

Она предоставила поклонникам наслаждаться своими идеальными бедрами, ягодицами и соблазнительными формами.

Кроме того, она опубликовала ранее фото с песчаного пляжа в джинсах и топе босиком, а также снялась для обложки Vogue вместе с другими актрисами Женского Квартала.

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