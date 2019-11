"Секс с утра": Жена Морозюка сняла трусы и светит грудью

Ирина Морозюк / Instagram

Жена украинского футболиста Морозюка Ирина опубликовала в своем Instagram развратное фото, на котором снимает трусы, а бюстгальтер спадает с плеч.

Ирина Морозюк поделилась в Instagram откровенное фото в ванной, на котором засветила грудь, и показала, что у нее под трусами.

"Девочки, вы проснулись с утра, проспали и опаздываете.. Что вы предпочтёте : покушать но пойти не накрашенной , или накраситься и остаться без завтрака? И почему ?", - пишет она под фото.

На фото Ирина позирует в голубом лифчике, бретельки которого спустила с плеч, так что держиться тонкая ткань только на ее пышной груди с возбужденными сосками. Одной рукой она пытается чистить зубы щеткой, а трусы она снимает другой рукой - причем на фото она их уже почти что сняла, продемонстрировав гладенькое тело под ними, и даже ягодицы, которые обычно скрыты под трусиками.

Поклонники пришли в бурный восторг от такого фото и забросали ее комплиментами.

"И остаться без трусов ...", "Я так тебя целую, Доброе утро, моя любовь", "I think make a sex", "Ирина нам мужчинам с утра такой секс нельзя показывать!))", "Видать очень плохо", "Wonderful", "Что-то ты сильно прибалдела, ты точно только зубы тут чистишь?))", "Sexy", "Nice", "I like you so much", "Ира, а чего пониже не сняла ", "И то и другое и опоздать", "Архиоригинальное фото.. Вся скорбь людская изображена за 2000 лет....", "Крутейшая фотка!! Для утррраа", - пишут Ирине в коммнетариях.

