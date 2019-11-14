"Мой куколд": всплыли подробности скандала с домашним порно Асмус

Кристина Асмус / instagram.com/asmuskristina/

Кристина Асмус никак не может избавиться от скандала из-за ее роли в фильме Текст, где она снималась голой с Дмитрием Янковским для сцены домашнего порно.

Сразу несколько телеграм-каналов опубликовали скриншоты, на которых видно, как Кристина Асмус назвала Гарика Харламова "куколдом".

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На скриншотах телеграм-каналов Светские Хроники и Yobajur можно увидеть, что Кристина Асмус подписала совместный снимок с любимым мужем "Я и мой куколд". На данный момент подобной записи на ее фото в Instagram нет, что заставляет задуматься, а была ли она, но оба телеграм-канала опубликовали свои "доказательства".

На оригинальном фото в Instagram Кристины Асмус, естественно таких подписей нет.

Отметим, что подобное подогревание скандала не идет на пользу семьи Асмус - недавно Кристина призналась, что ей начали поступать угрозы.

А до этого новое видео про съемки откровенных сцен вызвало очень бурную негативную реакцию в сети.

Ранее Гарик Харламов обложил матом пользователей сетей за комментарии об игре Кристины Асмус в фильм Тексты.