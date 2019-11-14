"Горе-мать": экс-звезда Дома-2 разделась догола с сыном перед камерой и утонула в критике

Нелли Ермолаева / Сosmo

Нелли Ермолаева, 33-летняя экс-звезда скандального и долгоиграющего реалити-шоу "Дома-2", выложила в Instagram фотографию, на которой она позирует полностью голой вместе со своим обнаженным полуторагодовалым сыном.

Причем пост она снабдила стихотворением, посвященным отношениям матери и ребенка. Однако, подписчики, в большинстве своем, обрушились на Нелли Ермолаеву с критикой - распекая ее за то, что такие снимки не стоит делать и тем более выкладывать в Сеть.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что экс-звезду Дом-2 Гогена Сонцева жестко изнасиловали и обокрали. До этого другая экс-звезда скандального и долгоиграющего российского реалити-шоу Катя Жужа отметилась пошлой выходкой с намеком на оральный секс.