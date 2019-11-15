"Выглядит пошло, верблюжья лапка": голая Амина из Топ-модели взбудоражила фантазию

Амина Досымбаева / Instagram

Участница 3 сезона Топ-модель по-украински Амина Досымбаева разделась догола, чтобы выполнить задание экспертов в 12 выпуске шоу.

Голая Амина позировала для фотографа Нового канала, и появилась на официальной странице шоу в Instagram.

"Чего-то не хватает на этом фото. Есть версии, чего?", - говорится в подписи к фото.

На снимке Амина позирует с прической в стиле 60-х, и якобы в купальном костюме оранжевого цвета тех времен, но на фото можно рассмотреть, что это - не совсем костюм. Купальник на Амине нарисован необычной краской, соски вроде как закрыты специальными наклейками, а в зоне бикини похоже трусики телесного цвета, но многие пользователи сетей засомневались, и подумали, что это просто краска - потому как разглядели характерные складки под прозрачным "купальником".

Амина Досымбаева / Instagram

Под фото собралась куча комментариев на эту тему.

"Груди", "Вы извините, но зона паха выглядит пошло...", "Одежды)", "Одягу))", "Тут все намальоване)", "Парасольки", "Белья))", "Одежды", "В зоне интимной не красиво, трусы можно было бы и поплотнее одеть...", "Верхней одежды", "Глядачів", "Одягу", "Что то не то видно ...", "Купальника)", "Одежды", "Пресса", "Грудей", "Чупа Чупса", "Верблюжья лапка на месте", - пишут в комментариях.

Ранее жена Морозюка сняла трусы и светит грудью