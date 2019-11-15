  1. Главная
  3. Stars

"Выглядит пошло, верблюжья лапка": голая Амина из Топ-модели взбудоражила фантазию

15 ноября 2019, 07:10

Одна из фавориток 3 сезона Топ-модель по-украински Амина Досымбаева для нового 12 выпуска полностью разделась и примерила прозрачный латексный костюм.

Амина Досымбаева
Амина Досымбаева / Instagram

Участница 3 сезона Топ-модель по-украински Амина Досымбаева разделась догола, чтобы выполнить задание экспертов в 12 выпуске шоу.

Голая Амина позировала для фотографа Нового канала, и появилась на официальной странице шоу в Instagram.

"Чего-то не хватает на этом фото. Есть версии, чего?", - говорится в подписи к фото.

На снимке Амина позирует с прической в стиле 60-х, и якобы в купальном костюме оранжевого цвета тех времен, но на фото можно рассмотреть, что это - не совсем костюм. Купальник на Амине нарисован необычной краской, соски вроде как закрыты специальными наклейками, а в зоне бикини похоже трусики телесного цвета, но многие пользователи сетей засомневались, и подумали, что это просто краска - потому как разглядели характерные складки под прозрачным "купальником".

Амина Досымбаева
Амина Досымбаева / Instagram

Под фото собралась куча комментариев на эту тему.

"Груди", "Вы извините, но зона паха выглядит пошло...", "Одежды)", "Одягу))", "Тут все намальоване)", "Парасольки", "Белья))", "Одежды", "В зоне интимной не красиво, трусы можно было бы и поплотнее одеть...", "Верхней одежды", "Глядачів", "Одягу", "Что то не то видно ...", "Купальника)", "Одежды", "Пресса", "Грудей", "Чупа Чупса", "Верблюжья лапка на месте", - пишут в комментариях.

Ранее жена Морозюка сняла трусы и светит грудью

топ-модель новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Выглядит пошло, верблюжья лапка": голая Амина из Топ-модели взбудоражила фантазию». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:10
"Выглядит пошло, верблюжья лапка": голая Амина из Топ-модели взбудоражила фантазию
07:09
Рябошапка рассказал о расследованиях, связанных с Порошенко
06:56
Кто кого завербует: чем закончится встреча Путина и Зеленского мнение
06:26
Международный день студента: смешные пожелания студентам и картинки Фото
06:04
Чихалка на каждый день: как гадать и что означает каждый чих
05:35
"Два часа с Путиным": эксперт рассказал о "фатальном влечении" Зеленского
04:59
Вымрем в 2020-м? Ученые сделали страшный прогноз
04:28
"Реальная угроза жизни": Комаровский указал на важную обязанность родителей
04:01
Праймер для лица: плюсы и минусы, как выбрать и как наносить
03:10
"Развития не будет": эксперт предупредил о рисках открытия рынка земли
02:36
Эксперт рассказала, какие цветы нужно ставить в спальне ради хорошего секса
02:22
Ученые пояснили, какие предметы быта провоцируют диабет Видео
01:53
"Куда деваются деньги": Омелян поддал жесткой критике госбюджет-2020
01:32
Путин заявил о риске для транзита газа через Украину
01:05
Камера над воротами в удовольствие: как легко и просто снять домашнее порно
00:40
В России снимут 26 новых серий мультфильма Ну погоди!
00:19
15 ноября – какой сегодня праздник: что делать, чтоб деньги водились Видео
00:03
Из США в Польшу транспортируется газ для Украины
14 ноября, четверг
23:44
Высокая вода: в Венеции ввели чрезвычайное положение Фото Видео
23:17
В Харькове пенсионерка умерла из-за отказа врачей оказать помощь Видео
23:12
Гайтана потрясающе мощно спела гимн Украины перед матчем с Эстонией: видео Видео
23:11
Как по закону не платить за отопление в холодной квартире: кратко Видео
23:00
Путин озвучил условия Зеленскому по Донбассу и встрече до нормандского формата
22:55
Легионер Динамо посетил детскую больницу "Охмадет" Фото
22:52
"А че тогда будем обсуждать?": Путин пожаловался на подвох с разведением сил на Донбассе Видео
22:34
Волонтеры спасли уникального щенка-единорога: трогательное видео Видео
21:43
Адмирал Воронченко заподозрил РФ в отработке ракетного удара по Одессе
21:31
Кто сможет свернуть горы, а кому грозит тупик: что сулит гороскоп на завтра
21:30
Звезда Челси в обнимку с женой экс-президента Франции снялся для элитного бренда одежды Фото
21:15
Официально: Бузова идет на Евровидение Видео
21:15
Около Офиса президента умерла протестующая Видео
21:05
В Киевской области застройщик ЖК Чайка шантажирует жильцов отключением тепла Видео
20:58
Украина на последних секундах дожала Эстонию Видео
20:43
"Долбо*бов полно": Дочь Панина высказалась об издевательствах со стороны отца
20:42
"Горе-мать": экс-звезда Дома-2 разделась догола с сыном перед камерой и утонула в критике
20:14
Защитник Шахтера попал в команду недели FIFA 20 Видео
20:03
В Крыму владелец зоопарка решил расстреливать "лишних" медведей Видео
19:56
Перші Ластівки 2019: Актеры сделали себе татуировки на лице Фото Видео
19:53
На Днепропетровщине дети украли из храма деньги: сказали, на что спустили
19:52
СМИ рассказали, какой залог хочет НАБУ для попавшейся на взятке чиновницы из ОП
19:31
В Германии мошенники незаконно трудоустраивали заробитчан Видео
19:28
"Важен каждый день и час": новые подробности состояния Заворотнюк
19:25
Эксперт объяснил, почему Луганской ТЭС нужна спеццена на газ
19:08
У львовской учительницы младших классов нашли особо опасную инфекцию
19:07
Эксперт рассказал, является ли украинская газотранспортная система грудой металлолома
19:01
Манчестер Юнайтед пригласил сексапильную ведущую на свой клубный канал Фото
19:00
Сериал Сидоренки-Сидоренки 23 и 24 серия смотреть онлайн 14-11-2019 Видео
18:52
Рецепты на Новый год: 2019-й скоро уходит - как красиво проводить Видео
18:36
"Мальчик для битья": Луценко пожаловался на новый парламент
18:23
Подделал гражданство: в ГПУ назвали причины задержания мужа нардепа Скороход Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять