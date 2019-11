"Оргия, придержите трусы": Maruv выпустила новый клип Don't Stop

Maruv / screenshot

Украинская певицa Maruv продолжает впечатлять поклонников своими новыми песнями и клипами. В этот раз состоялась премьера клипа Don't Stop, который также снимался на Троещине, и в создании которого приняли участие старые знакомцы - Аделина Дели и Jay, известные своими хореографичными навыками.

Maruv снова бессовестно соблазняет зрителя сочными ягодицами и сексуальными танцами, которые устроила возле костра со своими поклонниками и мужчиной, которым оказался Jay.

В этот раз - никаких прозрачных нежных нарядов - только черные наряды, факелы, костер и черная кожа.

Поклонников Maruv впечатлил финал клипа любимой певицы,и они поспешили излить свои эмоции в комментариях.

"Клипы Maruv заставляют задуматься о своей бисексуальности", "Круто! И всё по сюжету! 1 серия: заманивание; 2 серия: оргия; 3 серия: убийство и закапывание трупа; 4 серия: одинокая самка богомола в поиске новой жертвы", "Не останавливайся, Maruv! Вперед к еще новым вершинам", "Кто-то: Невозможно снять клип в одной одежде! Maruv: Подержите мои трусы", "Пожалуйста, Марув, Don't STOP!!!", Для меня пока что To Be Mine и Don't Stop лучшие треки из репертуара Maruv. Этот мистический оттенок мне по вкусу!", "ходят слухи что они все еще на том самом пляже", "Не сразу заходит, но после нескольких раз "расслушиваешь" трек, и хочется слушать еще и еще, как и остальные треки Maruv", "Оргазм! О, новенькая девушка в коллективе? Темнокожая)", "Когда понимаешь, что следующие 3 минуты пройдут ах*енно", "Тот момент, когда видео выступлений лучше, чем клип)", "Не плохо, но не хватило кульминации. В To be minе все гармонично, есть то, что нужно для крутого трека. Здесь же не дожали, слишком монотонно.", "Однополого поцелуя не хватило ,для кульминации, а так супер горячо", "Обалденное", "Наконец-то у марув появился мужик в клипе, а то постоянно с девушками танцует да с девушками, мы уже начали сомневаться в твоей ориентации", - пишут в комментариях.

Maruv Don't Stop смотреть онлайн новый клип:

