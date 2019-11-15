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Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 12 выпуск 3 сезон - 15-11-2019

15 ноября 2019, 18:55

Двенадцатый выпуск 3 сезона Топ-модели по-украински выходит 15 ноября. Что было в Топ-модель по-украински - читай и смотри на Главреде.

Топ-модель по-украински
Топ-модель по-украински 3 сезон: 12 выпуск онлайн / Новый канал

Новый двенадцатый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 15 ноября на Новом Канале. Стремительно приближается полифинал и финал шоу, а задания от судей становятся все более тяжелыми. Мало будет сказать, что по приближению финала судьи также становятся более жесткими.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, и теперь всех девушек внешне подведут к тому идеалу их внешности, что видят стилисты.

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Традиционно, Алла Костромичева устраивает витиеватые испытания. В этот раз девушкам предложили гениальную фотосессию, которая уже когда-то покорила сердца тысяч - девушкам пришлось сниматься с голыми мужчинами. Но они буквально довели Аллу до белого каления, и провалили задание, из-за чего судья... психанула, и ушла со съемочной площадки.

"Эмансипация развязала руки женщинам не только в праве голоса, но и в модном аспекте. Если раньше девушки обязаны были носить корсеты и пышные юбки, то теперь могут позволить себе все. И на фотосессии мы предложили участницам представить себе мир, в котором мужчины и женщины поменялись местами. Девушки, облаченные в мужские костюмы, должны продемонстрировать уверенность в себе. И отработать в паре с обнаженным мужчиной. Я хотела получить провокационные фото, не вульгарные, а именно провокационные, на которых модель демонстрирует уверенность", - пыталась объяснить Алла смысл работы участницам Топ-модели по-украински.

Топ-модель по-украински 2019
Топ-модель по-украински 2019: оригинальная фотосессия / Новий канал

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Но в этот раз ангельскому терпению Аллы Костромичевой пришел конец. Довольно часто она бывала недовольна дефиле или позированием участниц, но чтобы настолько!

И действительно, Алла выбила для девушек фотосессию, прообразом которой стала съемка рекламной кампании Not Dressing Men, посвященная открытию магазина Suistudio's в Нью-Йорке. В ней девушки в мужских костюмах позируют с обнаженными парнями, а девушки начали дурачиться и стесняться, чем провалили съемки.

Кто-то из девушек дико стеснялся парня, одетого в одни стринги. Кто-то вместо спокойной уверенности начинал показывать агрессию. Алла закипала. И когда услышала, как на бекстейдже смеются девушки, которые только что провалили работу, не выдержала. И покинула съемочную площадку.

Топ-модель по-украински 2019
Топ-модель по-украински 2019: 12 выпуск / Новий Канал

"Это должно было быть испытание с большим смыслом. И работу девушек я воспринимаю как неуважение к себе. Ведь отдаю им все, что у меня есть: силы, энергию. Провожу с ними больше времени, чем с сыном. И после всех этих недель мастер-классов, всего, что я им дала, они показывают такую работу. Я прошу прощения у всей команды проекта, которая 24 часа в сутки проводит на съемках, но терпеть это просто больше не могу...

С этим словами Алла покинула съемочную площадку. А растерянные участницы остались на бекстейдже. Половина из них провалила фотосессию, а половина вообще не успела поработать с фотографом.

Второе испытание с Соней Плакидюк было не менее сложным.Соня Плакидюк и Владимир Демчинский подготовили для девушек непростую, но очень красивую фотосессию. В Мариинском парке, на фоне дворца, кареты с кучером и лошадьми - модели в прекрасных нарядах. Прекрасных и очень неудобных!

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"Раньше женщины жертвовали комфортом ради моды. Чтобы выглядеть более привлекательно и поймать в свои сети лучшего мужчину, они использовали корсеты. Прекрасный атрибут, который подчеркивает все дамские прелести. Мы решили погрузить наших участниц в эпоху средневековья. Чтобы погружение было более глубоким, предложили им примерить корсеты. А чтобы девушки не думали, что носить такое белье невозможно, я тоже надела на съемку один из своих корсетов", – рассказывает Соня Плакидюк.

Чтобы не быть голословной, Соня даже продемонстрировала пикантную часть своего туалета. Но участницам Топ-модели по-украински легче от этого не стало.

Пока девушки стонали, а стилисты проекта пыхтели, потуже затягивая шнуровку, Владимир Демчинский огласил условия фотосессии: "Девушек ждет съемка в необычных образах. Кто-то из них станет блудницей, кто-то – владелицей борделя, а кто-то и королевой. У каждой – своя роль. И одна цель – попасть на прием к королю. На бал девушки будут приезжать в карете с кучером. И на фото они должны, каждая в своем образе, отыграть выход из кареты".

С одной стороны - проще простого. Но нет.

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Кто бы мог подумать, но в 12 выпуске Топ-модели несколько девушек хуже всего справились с заданиями, и им пришлось бороться за участие в шоу. 

Топ-модель по-украински 12 выпуск 3 сезон смотреть онлайн 15-11-2019:

Новые выпуски Топ-модель по-украински 2019 выходят еженедельно в 19:00 на Новом Канале. Смотреть и читать обзор новый выпусков вы также можете на сайте Главред.

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