Топ-модель по-украински 3 сезон 12 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 15-11-2019

Топ-модель по-украински 3 сезон 12 выпуск: выгон / Новий канал

Новый двенадцатый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински прошел 15 ноября на Новом Канале. Две девушки провалили все испытания, и оказались под угрозой вылета, но кто ушел в конечном итоге - читайте и смотрите на Главреде.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, но кто же станет этой музой?

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Чтобы девушки проявили себя, и одна из них доказала, что достойна остаться на шоу, Анна Костромичева устроила им новое испытание.

Топ-модель по-украински 3 сезон 12 выпуск смотреть онлайн 15-11-2019:

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