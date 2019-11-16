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"Вставляй, сколько сможешь": Панина отымели руками и ногами - новое видео 18+

16 ноября 2019, 03:59

Скандальный Алексей Панин снова стал жертвой хакеров, которые слили в сеть его интимное видео из красной комнаты, где Панина анально имели две доминатрикс.

Панин
Алексея Панина отымели в зад ногой и руками - видео слили в сеть / telegram

Алексей Панин продолжает снимать порно и рассылать его в Instagram. Из-за этого после очередного взлома его страницы в Instagram, сеть потрясло порно с двумя доминатрикс, которые доставляли старому извращенцу удовольствие.

К слову, события из порно-ролика происходят в той же красной комнате, которую недавно Панин показал в своем Instagram.

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На порно-ролике, который залили в спрятавший свои сервера Двач, Панин отлично проводит время на гинекологическом кресле с двумя красотками, которые заняты его половыми органами и анусом.

На протяжении ролика в последнем у Панина побывали минимум 3 руки и одна нога, и добрый оператор сиего видео делал такие ракурсы, чтобы было видно, что на кресле именно любитель ног и собак Панин.

Панин
Видео Панина с ногой в анусе произвело фурор / telegram Ebobo


Кроме нецензурных выкриков он даже четко давал команды своим девушкам.

"Вынь руку!", "Вставляй руку!", "Вынь! Теперь давай ногу!". На скромное для девушки: "Но моя нога не влезет", Панин потребовал: "Вставляй, сколько сможешь!".

Многие заметили, что слив совпал со взломом Панина, и посоветовали ему лучше защищать свои соцсети.

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Панин
Алексея Панина отымели рукой в анус / telegram Ebobo

Тем временем сам Панин написал ругательный пост, адрессованый Кабмину Путина.

"В ГОСДУМЕ ПРИЗВАЛИ ЛИШТЬ АЛЕКСЕЯ ПАНИНА ВСЕХ НАГРАД. Вот такими заголовками последние дни пестрит лента новостей.Хочется ответить только одно, а вернее спросить. Уважаемые депутаты, где вы были когда мы всем миром на моей странице в Instagram собирали деньги мальчику на реамомобиль из Краснодара в Москву?! Почему вы молчали когда неделю назад мы собирали на лечение, и пытались помочь ещё нескольким десяткам таких же детишек?! Тот же самый вопрос я могу переадресовать "ЖЁЛТЫМ РОССИЙСКИМ СМИ". Вы палец о палец не ударили что бы реально помощь хоть одному нуждающемуся человеку. Вы все целыми днями только и занимаетесь тем что врёте людям и создаёте иллюзию важной деятельности.Сейчас вы прицепились к нашему с дочкой шуточному видео и раздули очередную "сенсацию" на ровном месте. Вы "высасываете из пальца" проблемы и скандалы даже если их вообще нет. Я не хочу никого оскорблять, но смотреть на вас просто смешно. Вы создаёте впечатления жалких, несчастных и неудовлетворённых людей. Займитесь делом и побольше улыбайтесь! P.S. А лично депутатам Милонову и Манукяну я советую обратится к психиатру. А ещё лучше почаще заниматься сексом. Помогает!", - написал Панин, который еще не знал, что в сеть уже слили видео с его экспериментами с задним проходом.

Прошел уже первый день, и пока что Панин никак не отреагировал на слив своего видео в сеть.

Ранее Алексей Панин показал, как использует две женские ноги на фото.

Алексей Панин новости шоу бизнеса
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