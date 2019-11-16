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"Жирные сиськи, жирная жопа, пи*дец": Алена Водонаева без белья взбудоражила сеть

16 ноября 2019, 07:14

Участница Дом-2 Алена Водонаева решила нарваться на комплименты, и опубликовала фото в облегающем наряде без белья.

Алена Водонаева
Алена Водонаева / Instagram

Российская артистка, модель и участница реалити Дом-2 Алена Водонаева выставила аппетитные формы на горячих фото из США.

Алена Водонаева захотела комплиментов после отдыха в США, и поделилась фото в эластичном спортивном костюме в Instsgram.

"Долго думала выкладывать ли эти фотки? Это Лос-Анджелес, июль. Это картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное. Пи*дец одним словом. Жирная жопа, жирные ноги, жирные руки, жирные сиськи. Пусть будут тут эти фотографии. И напоминают о том, как себя нельзя вести. После такого пищевого разврата, который продолжался в Америке больше месяца, я две недели сдувалась до своих нормальных размеров. Как я это делаю написано в моей книге. Никаких секретов, только питание. И вода. Но это дикий стресс для организма и тела - устраивать такую гармошку. Ненавижу такое. Самое парадоксальное то, что в Америке такая фигура считается супер сексуальной. Жирные бабы там в почёте. Я типа крутая была со своим багажником размером с семью Кардашьян. Но больше такого не хочется повторять. Даю слово, если ещё раз так разжирею - пойду к психологу. Мне кажется это ненормальным и опасным для здоровья", - пишет девушка.

Несмотря на пафосные сравнения своего "багажника" с семьей Кардашьян, на фото девушка выглядит достаточно соблазнительно и сексуально.

Алена Водонаева позирует в спортивном топе и лосинах, которые так облагают тело, что для них нет необходимости надевать белья, что Водонаева и продемонстрировала. Правда, поклонники какое-то время спорили, есть там белье, или нет, но потом отошли от темы.

  • Алена Водонаева Instagram
  • Алена Водонаева Instagram
  • Алена Водонаева Instagram
  • Алена Водонаева Instagram

Подписчики завалили Водонаеву горячими и шутливыми комментариями, посвященными ее ягодицам и груди.

"Ой дорогая, помню бл*ть , но сука все равно красивая !!", "Мне кажется, что я тебя такой не видела никогда", "Милф", "Плохая девочка, очень плохая девочка", "афигенная, такая сочная,сексуальная", "Сдобная булочка", "Вам очень идут такие формы!!!!", "И даже так шикарна", "Я очень люблю худые тела,но когда все подтянуто и не висит,плюс рост хороший-смотрится весьма сочно и сексуально,поэтому иногда подрасслабиться в твоем случае можно.Главное потом прийти в норму)", "А мне нравится - классная фигура", "Да все нормаль!!10 баллов", "Наверно в душе я американец,меня эти фото очень заводят и возбуждают,я считаю их сексуальными, ждем уже фоточки тогда более похудевшей,спасибо за разврат в ленте", "Если такая шикарная фигура считается "жирной", то я тогда мега жирный жиробас", "Жопка - кайф, разве что чуть над качеством поработать, сделать упругой, но очень сочно смотрится!", - пишут в комментариях.

Ранее Алексея Панина отымели руками и ногами, а видео слили в сеть.

Алена Водонаева новости шоу бизнеса
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