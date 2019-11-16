Порноактриса показала смачные прелести на сексуальных фото

Шайла Дженнингс (Shyla Jennings) — творческий псевдоним порноактрисы Бренды Решел Киблер (Brenda Reshell Kibler).

Она родилась в городе Штутгарт (Федеративная Республика Германия), однако выросла в штате Техас.

В порноиндустрию Дженнингс она пришла в 2010-м и с тех пор стала звездой лесбийских фильмов, однако в реальной жизни предпочитает бисексуальные отношения.

В основном она работает для студии Girlfriends Films, а в 2015-м стала Девушкой года по версии порносайта Girlsway.

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