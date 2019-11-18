Жгучая брюнетка-порнозвезда развратно выгнулась на откровенных фото

Дженавив Джоли (англ. Jenaveve Jolie, настоящее имя – Оливия Агилар) американская порноактриса-модель, стриптизерша с мексиканскими корнями.Она родилась 4 июня 1984 года в городен Сан-Луис-Обиспо (штат Калифорния).

Довольно длительное время трудилась официанткой в ресторане, а потом — стриптизершей в родном городе. Затем она в 20-летнем возрасте начала карьеру в качестве порноактрисы в 2004 году.

По состоянию на 2019-й Джоли снялась более чем в 560 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее татуированная красотка-порнозвезда Бонни Роттен похвасталась прелестями на сексуальных фото. До этого ее коллега по цеху Тейлор Виксен пошло изогнулась на сексуальных снимках.