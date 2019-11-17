Танці з зірками 2019 13 выпуск: кто покинул шоу - все подробности

Тринадцатый выпуск 3 сезона Танцев со звездами прошел 17 ноября 2019. Кто из звезд покинул шоу, а кто продолжает сражаться за победу - читайте на сайте Главред.
Тринадцатый выпуск 3 сезона Танці з зірками 2019 вышел в эфир 17 ноября, за победу сражалось 4 пары, но в конце одна должна была покинуть шоу. Судьи огласили свои оценки, зрители провели свое голосование, и уже есть победитель и проигравший.
Ксения Мишина и Женя Кот, Владимир Остапчук и Илона Гвоздева, Вика Булитко и Дима Дикусар, Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнили свои танцы и получили баллы от судей.
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Итоги 13 выпуска Танці з зірками 2019
Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - 109 баллов
Ксения Мишина и Женя Кот - 107 баллов
Илона Гвоздева и Владимир Остапчук - 99 баллов
Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар - 86 баллов.
Но зрительское голосование отличается от судейских оценок. Оно добавилось к их баллам.
Танці з зірками 2019 13 выпуск смотреть онлайн: результаты - 13 неделя 17-11-2019:
Новые выпуски 3 сезона Танці з зірками 2019 выходят в 21:00 на 1+1. Также Танці з зірками 2019 можно смотреть онлайн на сайте Главред.