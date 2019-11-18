"Титьки огонь, сиськи класс": Регина Тодоренко показала сочную грудь

Регина Тодоренко / Instagram

Регина Тодоренко продемонстрировала грудь молодой мамы и

"Уложила всех спать, теперь самое время прибраться и приготовить суп", - пишет Регина под фото. К тексту она добавила теги сондляслабаков, ГодБезСна.

На Фото Регина Тодоренко в лифчике сделала сэлфи - вид сверху, на котором продемонстрировала огромную грудь, которая не дала спокойствия многим поклонникам.

Молодая мама произвела неизгладимое впечатление на пользователе соцсетей.

Регина Тодоренко / Instagram

Подписчики поспешили написать Регине Тодоренко побольше комплиментов.

"Аналогично", "Обычно наверно мужчины пишут, но титьки огооонь", "Как знакомо))))", "Регина всего Вам наилучшего, Вы обаятельная и светлая девушка и отлично выглядите!", "Сисисисиссииииииськииии!!!", "Это точно. И я пойду сейчас мыть посуду", "супер вумен", "Это кажется про меня", "Время мам. Потрясающе выглядите", "Регина, сын ещё на гв?)", "Правой сисей покормила", "Ты сможешь!", "Вхахахаха приходи на рояле заниматься))", "Как же это знакомо", "Сиськи класс", - пишут в комментариях.

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