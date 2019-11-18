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"Стыд потеряли, ш*лава, озабоченная": голая Серябкина устроила разврат

18 ноября 2019, 05:59

Голая Оля Серябкина показала, какой разврат устраивает у себя дома, пока готовит новый репертуар.

Оля Серябкина
Оля Серябкина / Instagram

Оля Серябкина, которая выступает как Molly, окончательно потеряла чувство стыда, и забросала поклонников все более откровенными фото в своем Instagram.

"Дома. Пишу новый текст. Чувствую все как в первый раз и в последний раз. Каждый раз. Цепляюсь за образы в голове и слушаю сердце. Оно говорит мне как правильно. Как думаете, о чем он будет?", - пишет Серябкина.

На фото Серябкина позирует совершенно голая, стоя прямо перед камерой. Грудь Серябкиной только слегка прикрывают ее волосы, которые также вскрывают все остальное. Правая грудь бесстыже высунулась из-за "укрытия", и свела с ума поклонников.

Оля Серябкина
Оля Серябкина / Instagram

Пользователи сети не смогли спокойно смотреть на голую Серябкину, и поспешили забросать ее комментариями.

"Огонь, ну шалава", "Не грусти", "Красотка. Обожаю тебя", "Совсем стыд потеряли", "Все бабы как бабы ,а Оля богиня", "О Егоре", "Бл* озабоченная", "Оль, поверь, все мужики которые сейчас смотрят это фото, точно не о тексте думают", "фото вызывает испуг", "О своей шлюханской жизни.", "Восхительно))", "Мне интересно а ты вообще читаешь все тут что тебе пишут", "Богиня во плоти", "Мама не гарюй,все пройдёт и даже это,все пройдет как с белых яблонь, самое печальное на свете я не буду больше молодым...", "Прикольно голяком тексты писать, надо дома вот так кушать готовить и убирать)) муж будет в восторге", - пишут в комментяриях.

Ранее  Регина Тодоренко показала сочную грудь после кормления, и заставила поклонников фантазировать.

Грудь Ольга Серябкина новости шоу бизнеса
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