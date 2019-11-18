"П*здец, застиранная тряпка, уродство": Интимное фото Волочковой вызвало фурор

Анастасия Волочкова / Instagram

Балерина Анастасия Волочкова вызвала неоднозначную реакцию на свое оголенное фото, которое она приурочила своему выступлению в США.

Анастасия Волочкова оголилась для Instagram, чтобы завлечь на концерт, но получила тонну критики.

"Любовь совершает чудеса! Жду вас на премьере в Вегасе в среду 20 го ноября в 20:00", - пишет Волочкова под фото.

На снимке она позирует в знакомом подписчикам белье, или купальнике неопределенного цвета, которое просвечивает полностью все ее тело. Волочкова сделала фото в зеркале, так что на руке с телефоном люди увидели ее маникюр, который у многих вызвал вопросы. Точно также вопросы вызвала фигура балерины - некоторые пользователи сети начали утверждать, что там присутствует фотошоп.

Анастасия Волочкова / Instagram

Все поспешили написать свои комментарии под фото, пока Анастасия Волочкова не поудаляла их, или не закрыла.

"Вы хороший человек, наверное, но чтоб демонстрировать фигуру свою ,надо иметь безупречные параметры, с такими огромными плечами я никогда не видела балерин, это надо как-то обьигрывать,завуалировать, чтоб не так заметно было, а не выставлять напоказ, какое то уродство получается", "Аппетитные формы", "Настя ты походу реально моросишь", "А с лицом то что ??!", "Молодец! Главное нравиться самой себе? маникюр конечно отличный, как впрочем и все остальное!", "Фигура полный пиздец. ", Красотка", "А где ногти?", "Плечи, бедра, маникюр... это не так важно, но если ты фоткаешься в белье- оно должно как минимум сидеть хорошо. Как застиранная тряпка", "королева", "Ужасна фигура - широкоплечая, как мужик", - пишут в комментариях.

Как известно, Анастасия Волочкова отличается тем, что не умеет сама вести Instagram, но отказывается давать это дело в руки профессионалов, и вечно попадает в скандалы с подписчиками.

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