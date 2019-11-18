"П*здец, застиранная тряпка, уродство": Интимное фото Волочковой вызвало фурор

Анастасия Волочкова надела свое любимое трикотажное белье, и решила позвать на выступление подписчиков, но не рассчитала количество оголенного тела.
Балерина Анастасия Волочкова вызвала неоднозначную реакцию на свое оголенное фото, которое она приурочила своему выступлению в США.
Анастасия Волочкова оголилась для Instagram, чтобы завлечь на концерт, но получила тонну критики.
"Любовь совершает чудеса! Жду вас на премьере в Вегасе в среду 20 го ноября в 20:00", - пишет Волочкова под фото.
На снимке она позирует в знакомом подписчикам белье, или купальнике неопределенного цвета, которое просвечивает полностью все ее тело. Волочкова сделала фото в зеркале, так что на руке с телефоном люди увидели ее маникюр, который у многих вызвал вопросы. Точно также вопросы вызвала фигура балерины - некоторые пользователи сети начали утверждать, что там присутствует фотошоп.
Все поспешили написать свои комментарии под фото, пока Анастасия Волочкова не поудаляла их, или не закрыла.
"Вы хороший человек, наверное, но чтоб демонстрировать фигуру свою ,надо иметь безупречные параметры, с такими огромными плечами я никогда не видела балерин, это надо как-то обьигрывать,завуалировать, чтоб не так заметно было, а не выставлять напоказ, какое то уродство получается", "Аппетитные формы", "Настя ты походу реально моросишь", "А с лицом то что ??!", "Молодец! Главное нравиться самой себе? маникюр конечно отличный, как впрочем и все остальное!", "Фигура полный пиздец. ", Красотка", "А где ногти?", "Плечи, бедра, маникюр... это не так важно, но если ты фоткаешься в белье- оно должно как минимум сидеть хорошо. Как застиранная тряпка", "королева", "Ужасна фигура - широкоплечая, как мужик", - пишут в комментариях.
Как известно, Анастасия Волочкова отличается тем, что не умеет сама вести Instagram, но отказывается давать это дело в руки профессионалов, и вечно попадает в скандалы с подписчиками.
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