"Где сиськи?": Настя Ивлеева без штанов развращает молодого мужа

Настя Ивлеева / Скриншот youtube.com/вДудь

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева доказала, что замужество никак не повлияло на ее привычки, и снялась в соблазнительной фотосессии, на которой сексуально разделась.

Настя Ивлеева в Instagram опубликовала свою горячую фотосессию, которой вызвала бешеный ажиотаж в сети.

"Москва утро.", "Секс", "Финал", - пишет Ивлеева под разными постами со своими фотографиями.

На снимках Настя примерила сразу 3 образа, и новую прическу. На одном и фото она позирует в черном кружевном белье, которая буквально свело с ума поклонников. Черный наряд похож на купальник с кружевами, подчеркивает ее стройные ножки и шею.

Второй образ - облегающая водолазка, под которую она не стала надевать штаны или юбку, повязав вместо этого курточку на талию.

Третий наряд - зеленоватый парик с длинными волосами, бежевый жакет, или черный топик и жакет а также кожаная мини с ботинками на платформах.

Пользователи соцсетей просто забросали Ивлееву комплиментами.

"*бать ты с*ска ох*евшая", "Как то перекосило на третей фотке", "Ахринеть, как красиво", "Какая", "Ну просто восхитительно", "Классный цвет, очень идёт", "Боже. Идеальная.", "Вторая фотка просто готовая обложка vogue", "Где сиськи мать твою???!!!!", "спрятались", "Анастейша ты прекрасна, я просто смотрю на тебя и понимаю, что ты чудесный человек, и всегда добиваешься своих целей, я искренни рада за тебя!!!", "Бомбическое фото", "Очень круто ", "Четко", "Доброе утро, пупсик", "Настя лучшая Настя класс кто не верит тому в глаз", "пушка", "Последняя фотка вообще огонь", - пишут в комментариях.

Ранее Анастасия Волочкова засветила лишнего на интимном фото, и взбудоражила пользователей сетей.