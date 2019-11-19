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"Сиськи, секси бейба": Слава Каминская засветила соски

19 ноября 2019, 07:13

Одинокая солистка НеАнгелов Слава Каминская после развода с мужем на скучает, а снимается в таких горячих фотосессиях, что поклонники сходят с ума.

Слава Каминская
Слава Каминская / Instagram

Певица Слава Каминская решила добить своих поклонников, и опубликовала пикантное фото, на котором она позирует в шикарном наряде.

Слава Каминская опубликовала в своем Instagram очень горячее фото, на котором тесный наряд ярко засветил все достоинства ее фигуры.

"Спокойной ночи", - пожелала Слава Каминская под фото.

На снимке она позирует в кроссовках на здоровенных платформах, гольфах, которые похожи на чулки и белоснежный облегающий цельный купальник, который отлично выделяет не только ее сочные ягодицы и плаский животик, но и шикарную грудь.

Слава Каминская
Слава Каминская / Instagram

Поклонники чуть не сошли с ума от такой красоты, и поспешили закидать в ответ Славу Каминскую комплиментами.

"Ой господи иисусе,хочу такие педали", "Ты секси бейба;) и это факт)", "Нормально", "Сиськииии", "Дурко. Я.", "Фото улет", "Что-то мне напоминает))", "Очень замечательное фото. И ещё я заметила преображение тату на руке. ( на фото видно не чётко)", "Милашка", "Что-то мне напоминает", "Как девочка", "Замерзла, видимо", "Крутой образ", - пишут в комментариях.

Ранее Настя Ивлеева без штанов показала, как развращает мужа.

НеАнгелы Слава Каминская новости шоу бизнеса
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