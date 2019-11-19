Красавица-порноактриса блеснула тугими прелестями тела в белье

Гавана Джинджер (англ. Havana Ginger, настоящее имя - Моника Пендас, дата рождения -27 февраля 1984, Лос-Анджелес, Калифорния) — известная американская порноактриса и эромодель.

Она выросла в Калифорнии и имеет в родословной кубинские, испанские и индейские корни.Дебютировала в порноиндустрии в 2004-м, а уже в 2005-м стала первым контрактным исполнителем агентства LA Direct Models.

В 2017-м ее номинировали на XRCO Award в категории "Лучшее возвращение", а в 2019-м – включили в Зал славы Urban X Award. По состоянию на 2019-й Джинджер снялась более чем в 267 порнофильмах и порнороликах.

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