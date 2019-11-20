Порнозвезда светанула грудью и попой на эротических снимках

Одри Битони (англ. Audrey Bitoni; дата рождения – 16 августа 1986, Пасадина, штат Калифорния, США) — американская порноактриса и фотомодель.

Битони имеет немецко-испанские корни. До 22 лет она жила в Чикаго, где и начала (в 2004-м) сниматься для легендарного журнала Playboy – причем очень быстро попала на его обложку. В 2006-м году, после окончания учебы в школе, Битони решила попробовать себя в порнобизнесе, где и построила довольно успешную карьеру.

По состоянию на 2019-й она снялась в 410 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее порнозвезда Тейлор Виксен сверкнула грудью и попой на откровенных фото. Позднее ее коллега Эдин Блэр показала прелести для фанатов в откровенном белье.