Порнозвезда завела фантазию фанатов шикарным телом на снимках

Аврора Джоли (англ. Aurora Jolie, настоящее имя – Никара Кортеса Кастон).

Она родилась в Италии, но детство провела в штате Виргиния, а юность в штате Калифорния. В июне 2006-го она окончила известную школу имени Джона Барроуса в городе Бербанк. Через пару месяцев она начала порнокарьеру.

Интересно, что Джоли вплоть до 2009 года берегла свою вагинальную девственность, практикуя лишь анальный и оральный секс. Причем как в порно, так и отношениях. По словам самой девушки, ей нравится анальный секс, поскольку она во время него легко достигает оргазма – безо всякой мастурбации и стимуляции клитора.По состоянию на 2019-й, Джоли снялась в 143 порнофильмах и порнороликах.

Напомним, ранее жгучая порнозвезда-испанка Бриджет Би "завела" фанатов снимками голой и топлесс. До этого молодая порнозвезда Кимми Грэнжер побаловала фанатов жаркими фото с голой грудью.