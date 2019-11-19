"Мужика хочется, проститутка": Бузова выставила напоказ возбужденную грудь

Оля Бузова / Instagram

Российская певица Оля Бузова решила пообщаться с поклонниками на интимные темы и выставила горячее фото, которое вызвало бурую эмоций у пользователей соцсетей.

Оля Бузова снялась в купальнике с откровенным разрезом, и выложила снимок в Instagram.

"Зажигай своё счастье у себя внутри. Никому, кроме тебя самой, это так не нужно. Есть только ты. Сама у себя. Круглосуточно. Твои мысли, чувства... Даже самый близкий человек не знает тебя так, как ты сама.Запомни, ты единственная в своём роде и неповторимая, другой человек не может знать о твоем внутреннем мире. Заботься о себе. Люби себя. Зажигай в себе всё самое лучшее. Хочу, чтобы вы все сегодня проснулись именно с таким настроением. Завтра помимо себя буду ещё зажигать родной Питер. Кто идёт?", - прорекламировала свой концерт в Питере певица.

На фото Оля Бузова попала в кадр в цельном купальнике с высокой посадкой и глубоким открытым декольте, который продемонстрировал достаточно ее голого тела.

Поклонники успели подметить все немаловажные детали на фото, которые даже не заметила сама Бузова, и поспешили их ей донести.

Оля Бузова / Instagram

Поклонники завалили Бузову комментариями.

"Проститутка бузка бл* не перебивай Майю", "Потрясающая", "Супер, обожаю в чб фотографии,они передают все эмоции по настоящему", "Любить себя - это главное. Но хорошего мужика всё равно хочется ((", "Типа у неё есть мужик? Эм...", "конечно есть,обрати внимание какие видео у неё были 3 года назад,она почти плакала в машине,а тут совсем другая", "Я знааааю, ты хочешь узнать, что думают о тебе другие", "Почему такая красивая фотография в белочерном? Только не на море", "Вы сексуальная девушка вы секси", "Самая красивая фотография прям живая и настоящая, Олечка ты большая молодец", "Главное не обжечься, когда зажигать начнёшь", "Вопрос сисек ещё не решён", "Крутое фото", "Доска два соска", "Спасибо Олечка, такие хорошие слова..И тебе всего хорошего", - пишут в комментариях.

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