"Раздевайся, ложись": Волочкова устроила стриптиз в ношеном белье

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Анастасия Волочкова решила порадовать поклонников еще до своего выступления на концерте, и начала раздеваться под музычку, пританцовывая и заводя поклонников песней Лободы.

Анастасия Волочкова показала стриптиз в Instagram

"Небольшая разрядочка после репетиции перед завтрашней премьерой в Вегасе.. Люблю я жить на позитиве. Жду вас завтра в 20:00. Вроде я в форме", - пишет Волочкова к видео.

На видео Волочкова в красных облегающих штанах, курточке и боди начинает раздеваться под песню Лободы, и демонстрирует полупрозрачное растянутое боди, которое уже раскритиковали пользователи сети ранее.

Пользователи соцсетей поспешили завалить ее комментариями.

"Настя,нам есть над чем смеяться..:))) Радуй нас,наш клоун", "тоже так подумала! Или кокс! Видно же за км этот "позитив" обдолбанная!", "Амфетамины. Запаеваешься?", Настя..танцы-это не ваше!..вы как палочка..занимайтесь цирком", "Настя, вы наверное белочку поймали ...", "Какая жуть", "Собчак лучше танцевала", "точно!! Собчак лучше танцевала. У Волочковой ни грамма сексуальности в движениях и внешне", "Вы ещё на спектакль сходите, который муж ее поставил....", "Не, ну я тоже так дома могу пританцовывать, но умру от стыда если это кто то увидит", "Особенно фонограмма в тему"раздевайся ложись раз пришел", - пишут в комментариях под видео.

Ранее Анастасия Волочкова показала грудь в видавших виды белье и вызвала критику пользователей сетей.