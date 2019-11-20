"Как в порнухе капает": Глюкоза взбудоражила пикантным фото

Глюкоза / Instagram

Певица Глюкоза, настоящее имя которой Наталья Чистякова-Ионова, поделилась в соцсетях горячим черно-белым фото, которое вызвало у поклонников пошлые фантазии.

Глюкоза опубликовала очень горячее фото в своем Instagram и вызвала фурор.

"Говорите, похолодало? По–моему, очень даже горячо", - пишет Глюкоза под снимком.

На фото девушка в черно-белом фильтре показывает только свое лицо - крупным планом - она сексуально смотрит в камеру и приоткрыв рот показывает, что зажала во рту кусочек льда. Лед начинает таять и капельки стекают по губам и подбородку девушки.

Глюкоза / Instagram

Поклонники чуть не сошли с ума от такого кадра и засыпали Глюкозу восторженными комментариями.

"Говорите постарела...очень даже молода", "Как в порнухи со рта капает", "Лёд во рту тупицы))", "Секси", "Ребята, не гоните, она ах*енна", "Я боюсь спросить, что во рту?", "Что у вас во рту?", "Вживую горячее)", "А может слизать эти капли?", "Теперь я знаю что у Снежной королевы между губ", "Сочная", "Бом бос", - пишут в комментариях.

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