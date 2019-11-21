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"Сексуальная мамочка": Регина Тодоренко не удержала грудь крошечном наряде

21 ноября 2019, 02:23

Тревел блогерша Регина Тодоренко, которая теперь стала молодой мамочкой, впечатлила поклонников новым пикантным фото.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Instagram

Телеведушая и блогер Регина Тодоренко опубликовала горячее фото в черном боди и кожаной курточке, которіе больше выпячивают ее фигуру, чем скрывают ее формы.

Регина Тодоренко в Instagram опубликовала горячее фото в ответ на рейтинг блогеров, которые заработали больше всего за год.

"Forbes утверждает , что эта телочка , что на фото, входит в десятку самых высокооплачиваемых блогеров instagram . На первом месте Ксения Собчак - 1 600 000$ На втором месте - я со своими 860 000 $. Ну, что ж , раз так пишут, значит, так и есть. Отличная мотивация. От такой ошеломительной информации я аж вспомнила, как пришвартовывала свою 30ти метровую яхту рядом с яхтой Ксении Анатольевны В СВОЁМ СНЕ. Ну, погоди, Forbes) Теперь у меня есть стимул создавать крутейший проекты! Уже совсем скоро обещаю вас порадовать новинками)", - пишет Регина.

К такому полушутливому тону она добавила пикантное фото на котором продемонстрировала невероятные аппетитные бедра и ягодицы, а сочная грудь буквально вываливается из черного облегающего боди. Черная кожаная курточка не прячет соблазнительные формы Регины, и поклонники не смогли не отметить все преимущества ее тела.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Instagram

Регину Тодоренко просто закидали комментариями о косяке журнала и комплиментами о ее фигуре.

"Я аж поперхнулся устрицами от суммы...", - поспешил приколоться Вова Остапчук.

"На самом деле больше", - пишет другой российски блогер Александр Кондрашев.

"Класная умная и очень популярная самая лучшая ведущая программы", "Так держать", "Классная", "Таких фото побольше и скоро догоните ее ", "Это годовой доход?", "Вперед", "Тёлочка зачёт", "Телочка и правда офигительная", "Зато фигура покруче много раз Ксении Анатольевны ,и улыбка", "Самая сексуальная мамочка", "Красотка", - пишут в комментариях.

Ранее порнозвезда светанула грудью и попой на эротических снимках

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