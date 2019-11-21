"Госпожа жарит, с раздвинутыми ногами": Maruv в коже поделилась пикантными фото

Maruv / Instagram

Украинская певица Marum решила напомнить, какой горячий клип она выпустила неделю назад.

Maruv опубликовала горячие фото со своего клипа Don't Stop в соцсети Instagram.

"Эпизод 2, Don't stop", - пишет Анна Корсун под фото, что является довольно говорящей фразой, особенно для названия клипа.

На фотографиях Maruv в своем кожаном наряде позировала у костра, на берегу Десенки на Троещине в Киеве, где снимался клип. На фото видно, что у нее под плащем колготки и какой-то наряд похожи на боди только с декольте на запахе. Девушка как всегда показала все самые сексуальные позы, и вызвала восторг у поклонников, как и своим клипом.

Пользователи сетей завалили ее комментариями.

"Название для фото: - госпожа жарит шашлычок", "Непонятночтонепонятногдеипочему.", "Очень красивый кадр) побольше бы таких интересных снимков. Удачи во всём, мира над головой, побольше, счастливых моментов в жизни)) буду рад, если вы оставите под моим фото", "очень круто! Такая томная хореография и танцевальный бит", "НУ ЭТО ЖЕ СТРАШНО ПОХОЖЕ НА Emika! Звучание, стиль-один в один. Неужели только я это слышу??", "Как всегда с раздвинутыми ногами...", "Sexy AF", "Это невероятно. Так интерестно что будет дальше. Лучшие", "Ты меня поражаешь своей продуктивностью: клипы сымаешь как патроны из пулемета вылетают. Музыку сочиняешь. Смотри не выгори. Я переживаю.", - пишут в комментариях.

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