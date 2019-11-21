"Госпожа жарит, с раздвинутыми ногами": Maruv в коже поделилась пикантными фото

Самая эпатажная певица Maruv поделилась снимками со съемок своего откровенного клипа из нового альбома HellCat Story.
Украинская певица Marum решила напомнить, какой горячий клип она выпустила неделю назад.
Maruv опубликовала горячие фото со своего клипа Don't Stop в соцсети Instagram.
"Эпизод 2, Don't stop", - пишет Анна Корсун под фото, что является довольно говорящей фразой, особенно для названия клипа.
На фотографиях Maruv в своем кожаном наряде позировала у костра, на берегу Десенки на Троещине в Киеве, где снимался клип. На фото видно, что у нее под плащем колготки и какой-то наряд похожи на боди только с декольте на запахе. Девушка как всегда показала все самые сексуальные позы, и вызвала восторг у поклонников, как и своим клипом.
Пользователи сетей завалили ее комментариями.
"Название для фото: - госпожа жарит шашлычок", "Непонятночтонепонятногдеипочему.", "Очень красивый кадр) побольше бы таких интересных снимков. Удачи во всём, мира над головой, побольше, счастливых моментов в жизни)) буду рад, если вы оставите под моим фото", "очень круто! Такая томная хореография и танцевальный бит", "НУ ЭТО ЖЕ СТРАШНО ПОХОЖЕ НА Emika! Звучание, стиль-один в один. Неужели только я это слышу??", "Как всегда с раздвинутыми ногами...", "Sexy AF", "Это невероятно. Так интерестно что будет дальше. Лучшие", "Ты меня поражаешь своей продуктивностью: клипы сымаешь как патроны из пулемета вылетают. Музыку сочиняешь. Смотри не выгори. Я переживаю.", - пишут в комментариях.
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