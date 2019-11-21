Продюсер сорвала покровы с порно-сцены с Асмус в кино

Кристина Асмус / instagram.com/asmuskristina/

Продюсер Ольга Леснова прокомментировала недавний скандал в российском шоу-бизнесе, связанный с откровенной сценой с участием актрисы Кристины Асмус.

Кинематографистка уверена, что на самом деле артистка снималась в сцене секса, надев на тело специальные "тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи", закрывающие интимные части тела.

"На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности. А остальное - игра актеров", - пояснила Леснова.

Напомним, ранее в российском шоу-бизнесе разгорелся скандал, когда в прокат вышел фильм Текст. В нем героиня Кристиана Асмус участвует в съемках домашнего порно. И саму актрису, и ее супруга, комика Гарика Харламова, пользователи Сети подвергли жесточайшей критике.