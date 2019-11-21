"Сочная и вкусная, как порно звезда": Серябкина вывалила голую грудь из корсета

Оля Серябкина / Instagram

Оля Серябкина показала свое очень шикарное тело, к которому бонусом добавила пышные груди, которые вываливаются из корсета, и заговорила про похудение и анорексию.

Серябкина подробно описала проблемы, которые вызывает не любовь к своему телу, написала про анорексию и диеты в своем Instagram.

"Осталось чуть больше месяца до НГ. А это значит, что многих накрывает очередной "волной" похудения. Мне стали чаще приходить сообщения с вопросами о диетах. И некоторые из них меня пугают… Например, когда одна девушка пишет, что при росте 170 см весит ЦЕЛЫХ 45 кг и ей нужно срочно сбросить… А другая говорит о том, что ненавидит себя за лишний вес. Часто авторам таких писем еще даже нет 18 лет. Все это натолкнуло меня на этот текст...Думаю, что многие девчонки сейчас узнают себя. Момент, когда встаешь на весы и видишь нежелательную цифру. Настроение сразу на нуле, ругаешь себя за лишнюю конфету. Честно, у меня такого давно не было. Точнее я могла подумать, что зря забросила зал/плотно поужинала, но никогда не видела в этом катастрофы. При этом у меня были знакомые, которые реально паниковали из-за набранных кг. Их эмоциональное состояние зависело от цифры на весах. Начинался синдром отложенной жизни. Знаете, типа: "вот как только я похудею, то сразу стану счастливой, познакомлюсь с парнем, стану любить себя…". Но это так не работает. Очень важно полюбить себя. В любом виде и весе. Для этого важно понять, что количество килограмм никак не определяет качеств человека. Большинство из нас на протяжении жизни по несколько раз будет худеть и толстеть. И в периоды с лишним весом тоже нужно любить себя и быть счастливыми. Худеть только если действительно некомфортно в этой комплекции, объективно есть лишние кг, из-за которых появляются проблемы со здоровьем. И если вам супер в плане самочувствия, то забейте на все стереотипы и Instagram-идеалы. Потому что красота – это вообще не про то, как вы выглядите. Она про то, как вы себя ощущаете.Второй момент, который я хотела затронуть. Самое опасное в диетах – не успеть вовремя остановиться. Тот случай, когда вес уходит в дефицит… Начинаются серьезные проблемы со здоровьем. Анорексия очень опасна, потому что её корень кроется где-то в психике. Но от этого она не становится неизлечимой. Я знаю многих девушек, которые справились.И я очень прошу всех, кто узнал в этом тексте себя – обратитесь за помощью к близким. Если вы узнали кого-то другого, то попробуйте помочь и направить его. Это очень важно", - новости шоу бизнеса.

Поклонники просто разразились комментариями в адрес Серябкиной.

"Сочная и вкусная", "Какой размер кто знает?", "Когда юзаешь бухой перед сном в инсте", "Ну тут ты страшная писец. Не пугай меня больше так. Ок?", "Господи я так люблю еду!!!! Что лучше буду ненавидеть себя, но после обеда", "Боги, неотразимааааааа Оля ляяяяя......", "Да она Шикарная и писец как желанная", "Фу блять достала", "Порно?", "Вы тут такая секси и есть прекрасные формы", "Какая разница , все равно даже если девушка не красивая . Всё равно найдутся желающие соблазнить , да и не только хехе", "Как порно звезда на этих фотках", "А ведь огромную роль в этом играют социальные сети с красивыми, стройными телами и идеальным лицом... Все хотят так же, считая, что именно это идеал красоты во всех смыслах этого слова! Вот и парятся", - пишут в комментариях.

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