Эротическая провокация: Фагот и Златат Огневич выступили в новом шоу

Варьете Рояль / Caribbean Club

В Киеве с осени стартовало новое шоу Варьете Рояль, которое с первого концерта каждую неделю собирает аншлаги. Со временем, почти традицией стало приглашать для выступления также и знаменитых украинских музыкантов и исполнителей.

Варьете Рояль - аналог знаменитых выступлений из французских кабаре, но отличается легкой эротичностью, без какой-либо пошлостей.

В ноябре на выступления были приглашены Фагот, Анна Завальская и Злата Огневич, которые не смогли сдержать эмоций после шоу.

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"Классно, что в Киеве появилось очень чувственное эротическое шоу-варьете, где каждый номер — это отдельная история. Мне очень понравилось быть гостьей шоу! Я с удовольствием приду еще раз и приведу друзей", - Злата Огневич.

Не смог не оценить Варьете Рояль и Олег Михайлюта Фагот.

"Обнаженные женщины - это всегда прекрасно. А тут женская красота соединилась с интересной постановкой с развитием и кульминацией - мне очень понравилось. Я б пришел еще раз посмотреть!", - говорит он.

Варьете Рояль / Caribbean Club

Певица и автор песен Анна Завальская призналась, что ей понравилась не только визуальная часть, но и отличная музыкальная составляющая - авторам удалось совместить достойные композиции с прекрасным выступлением.

"Именно благодаря музыке оживают разные времена, истории, мечты и смелые фантазии. И каждый человек найдет в этом действе что-то о себе, что-то личное и интимное, какой-то намек на то, что было с ним когда-то и возможность заново пережить те чувства, которые он испытывал прежде. Мне очень понравилась некая стилистическая эклектичность, которая в итоге складывается в цельную и очень гармоничную картинку с главным акцентом на музыку", - замечталась певица.

Музыкальным продюсером шоу выступил известный украинский музыкант и композитор Алексей Боголюбов. Он известен своим особым чувством музыки и нестандартным подходом. Известные мелодии, которые попадают в него, приобретают новое звучание.

Варьете рояль / Caribbean Club

Алексей создает аранжировки для популярных украинских и зарубежных артистов. Как музыкант участвует в камерных коллективах, биг-бэнд и оркестрах. Он бэнд-лидером нескольких проектов и имеет коллаборации с джазменами со всего мира Louis Godwin (USA), Marc Bernstein (USA), Zoe Glilby (Great Britain), Ingrid Arthur (USA), и многие другие. В его творчестве 2 авторских пластинки и собственная джазовая школа.

Варьете Рояль смотреть онлайн промо выступления:

"Рояль - это а-ля Moulin Rouge, формат, когда нет особой концепции, но каждый номер выглядит как некий элемент шоу. Это отличный вариант, когда ты приходишь и просто отдыхаешь", - сказал по этому поводу генеральный продюсер и соучредитель музыкальной премии YUNA павел Шилько.

Ближайшие показы варьете Рояль состоятся: 22, 29 ноября, 9, 13, 19 и 26 декабря. Билеты уже в продаже.

Ранее стало известно, когда на Варьете Рояль выступят Евгений Хмара, Злата Огневич и другие звезды.