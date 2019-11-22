Голая Злата Огневич в ванной взбудоражила интимным фото

Злата Огневич / Фото: Facebook

Певица Злата Огневич поделилась в соцсетях неоднозначным фото, на котором позирует раздетой в ванной, и сама себя снимает.

Злата Огневич опубликовала в Instagram, как позирует голая в ванной.

"Потроху відчувається подих зими і якась магія у повітрі. А це означає, що готую для Вас дещо особливе ))", - пишет она.

Номинированная на звание певицы года по версии М1 Music Awards Злата Огневич позирует в ванной, в которой набрано мало воды, и сверху вниз. Она закрыла глаза и поднесла к глазам руку, позируя в соблазнительной позе.

Заинтригованные поклонники начали расспрашивать, что происходит, и не анонс ли это чего-то?

Злата Огневич / Instagram

"Вау!!! Думаю це буде щось неперевершене і особливо магічне!! ", "Красуня люблю уважаю ценю с праздником с Михайловым днём вас", "Здравствуй Златка! Такое ощущение,как будто ты в медном тазике купаешься. Златка! Киця! Пожалуйста только не утони!", "Spiderman!", "Ого", "Интересное фото!", " (я даремно витратила стільки води?) а якщо серйозно, то чекаємо! :)", "Огонь, вода и ... Мы готовы. Богиня, Ваш ход!)", "Голенька златка в якомусь чані?", - пишут в комментариях.

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