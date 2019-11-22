Домашнее порно Асмус и Янковскоко: что показали в фильме Текст 18+

Кристина Асмус / Instagram

Фильмы с рейтингом 16+ всегда вызывают весьма противоречивую реакцию у зрителей. Кино Текст, в котором Кристина Асмус и Иван Янковский снялись в нескольких сценах в стиле домашнего порно произвело фурор - часть зрителей довольна, вторая в шоке от актеров.

Кристине Асмус начали предъявлять претензии из-за того, что она слишком правдоподобно занимается сексом с Иваном Янковским на ролике.

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Жену Гарика Харламова даже начали подозревать в измене мужу, и огня в масло подлило то, что он отреагировал на сцены с голой женой совершенно спокойно.

Хейтеры не прекращают писать оскорбления Гарику Харламову и Кристине Асмус в соцсетях, и новые ролики про фильм только подливают масла в огонь.

Очередной взрыв произошел, когда один из создателей фильма выложил видео "бэкстейджа", между съемками Янковского и Асмус на островах. Тогда девушке прямым текстом стали писать об измене Харламову.

Но в сети на днях появилось очередное сообщение от продюсерши Ольги Лесновой, которая заявила, что на самом деле актеры были одеты, а на них были специальные накладки.

Но, проблема в том, что знаменитая порно-сцена с Асмус уже попала в сеть почти сразу после выхода фильма, и на кадрах ролика, который, к слову, снимали прямо в кинотеатре видно крупным планом половые органы обоих актеров.

Естественно, подобные сцены возможны в кино, но эти сцены демонстрируются в фильме только для спецпоказа, или вовсе, по традиции, вырезаются из версии для кинотеатров именно во избежание подобных скандалов.

Никто не сомневается, что скандал скоро утихнет, но пока что из-за оплошности страдают и Кристина Асмус с семьей и Иван Янковский, на которых льются "помои" и даже угрозы смертью от хейтеров в адрес актрисы.

Ранее Гарик Харламов обложил матом пользователей сетей за комментарии об игре Кристины Асмус в фильм Тексты.

До этого остроумный Гоша Куценко предложил Гарику Харламову сняться в гей-порно в ответ на комментарий Харламова о домашнем порно с Асмус.