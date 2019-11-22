Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 13 выпуск 3 сезон - 22-11-2019

Топ-модель по-украински 3 сезон: 13 выпуск онлайн / Новий канал

Новый тринадцатый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 22 ноября на Новом Канале. Новый выпуск вышел самым необычным, потому что в номинацию попали сразу все девушки.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, и теперь всех девушек внешне подведут к тому идеалу их внешности, что видят стилисты.

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В гости к девушкам из Топ-модели по-украински заглянул стресс, а вслед за ним и кризис. Заметив, что глаза участниц потухли, и даже самые интересные задания воспринимаются без энтузиазма, эксперты реалити поняли: пора принимать экстренные меры. И устроили неделю борьбы со стрессом. У каждого – свой способ. К примеру, Владимир Демчинский привык преодолевать кризисы с помощью юмора, что еще более-менее понравилось.

"Чтобы зарядить девушек хорошим настроением, я решил провести для них испытание под кодовым названием Ветер перемен. Это съемка забавного fashion-видео, главную роль в котором сыграют нашим участницы. Чтобы ролик вышел действительно крутым, им нужно быть максимально раскованными и, главное, не бояться выглядеть смешными", – рассказал дизайнер.Читайте такжеТоп модель по-украински 2019: смотреть онлайн 11 выпуск 3 сезон - 08-11-2019

По задумке, девушки должны позировать на камеру, пока в лицо им направлен включенный ветродуй. Гримасы и рожицы приветствуются. В конце видео участницы должны сказать жизнеутверждающие фразы на английском. Актер Improv Live Show, опытный юморист Костя Трембовецкий, который помогал Демчинскому оценивать испытание, хохотал, как на собственных концертах.

"Когда мы выходили на испытание, то толком не понимали, что нас ждет. Вова просто сказал, что мы должны быть смешными. Это я умею! Ведь дома у меня подрастает сын. Так что я мастер подурачиться. До начала съемки вспомнила все свои домашние примочки. Больше всего люблю играть в Кунг-фу панду. Происходит это так: выбегаю из комнаты, делаю ки-я ногой и издаю боевой клич. Муж хохочет, сын хохочет. Правда, иногда во время удара я задираю ногу так высоко, что попадаю мужу по голове... Тогда смешно мне", – рассказывает Мальвина Чукля.Читайте такжеТоп модель по-украински 2019: смотреть онлайн 10 выпуск 3 сезон - 01-11-2019

Шуточные боевые навыки Мальвине не пригодились. А вот умение корчить рожицы – еще как. На видео некоторые участницы выглядели, как шарпеи. Очень смешные шарпеи!

"4,5 часа мы ждали, пока девочкам сделают прическиИ в первую же секунду испытания от их укладок оставалось только воспоминание! Вообще мне очень понравилось на "Топ-модели по-украински". Прийти и смотреть, как издеваются над шестью красивыми девушками, – это бесценно. Вот как куплю себе ветродуй, как буду с ним ходить по улицам...", – высказался - Костя Трембовецкий.

Другое испытание состояло в фотосессиии на скейтборде - хип-хоп, фристайл, и все остальное.

Но если испытание с Демчинским девочки еще не окончательно провалили, то тут накосячи все - еще и скейтборд сломали. Сказать, что судьи были в шоке и в ярости - ничего не сказать.

Никого не удивило, что в таком состоянии девченки провалили и третье испытание.

Поэтому в 13 выпуске 3 сезона Топ-модели по-украински Алла Костромичева, Соня Плакидюк, Сергей Никитюк и Вова Демчинский отправили в номинацию сразу всех участниц!!!

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Топ-модель по-украински 13 выпуск 3 сезон смотреть онлайн 22-11-2019:

Новые выпуски Топ-модель по-украински 2019 выходят еженедельно в 19:00 на Новом Канале. Смотреть и читать обзор новый выпусков вы также можете на сайте Главред.