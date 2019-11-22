Топ-модель по-украински 3 сезон 13 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 22-11-2019

Топ-модель по-украински 3 сезон 13 выпуск: выгон / Новий Канал

Новый одиннадцатый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински прошел 8 ноября на Новом Канале. Две девушки провалили все испытания, и оказались под угрозой вылета, но кто ушел в конечном итоге - читайте и смотрите на Главреде.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, но кто же станет этой музой?

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В 13 выпуске топ-модели по-украински все участницы попали в номинацию, и разъяренные расстроенные судьи готовы были изгнать не одну девушку, а несколько.

Какое задание дала девушкам Алла Костромичева, и кто не справился с ним - читай и смотри в свежем выпуске.

Топ-модель по-украински 3 сезон 13 выпуск смотреть онлайн 22-11-2019:

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