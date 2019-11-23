"Муньку видно, п*зду выставила": голая Волочкова сделала порно-шпагат

Анастасия Волочкова / Instagram

Голая Анастасия Волочкова выставила напоказ свои гениталии, обмазанные грязью, и взбудоражила верных поклонников настолько, что пришлось выключать комментарии.

Анастасия Волочкова опубликовала обнаженное фото, на котором она сиди на шпагате в Instagram

"К счастью, кроме лечебной грязи, подаренной мне Машенькой в день премьеры, никакая другая грязь ко мне не прилипает. А лишь остаётся в руках тех, кто пытается ее в меня бросить или облить ею", - пишет Волочкова.

На фото она сидит в своей любимой бане на столе, по мнению читателей, с голой вагиной, раздвинув ноги в шпагате, и намазав тело лишь грязью.

Руками Волочкова прикрыла грудь, чтобы не быть забаненной в Instagram, а вот другое место стало целью вуайеристов и извращенцев.

Анастасия Волочкова / Instagram

Волочкову так закидали комментариям, что она решила не просто их отключить, а скрыть и удалить.

"Мне одной кажется, или там муньку видно в раздвинутом виде??? Натся, вы что, совсем из ума выжили?", "Собственно, для этого и было фото", "Ужас))) деградация на лицо, получается?", "Ну, почему же на лицо?", "Вернее на пиз..у) но я выразилась культурнее", "Что это?", "Куклачев отдыхает со своими кошками", "Анастасия, ты наш клоун!!! Так держать!!!", Ужас, балерина выставила свою п*зду на всеобщее обозрение! Ниже пасть уже некуда", "Черная дыра", "Ох, испугалась!", "Чудо-юдо", "Ниндзя", "Вот это накрыло!", "Знаешь, Настя, Мы все умрем, и у каждого будет своя надпись на табличке. Но у твоих ног будет написано: "Наконец-то они вместе!!!", "Красота! Круто", "Прикольное фото", "Ниндзя", "Я так испугалась", "Оооо, крутая фотка", "Наталья, у вас трещина не замазана. Ее видно хорошо", " К какой Наталье обращаетесь? Там вон Настена царственная над нами холопами потешается", "К ней и обращаюсь, какая разница, как шмоньку называть", "Убили наповал", - написали в комментариях.

Ранее новый третий клип Марув свел с ума поклонников из-за ее наряда - Maruv была в латексном костюме зебры.