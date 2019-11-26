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"Такой большой": фото голого Лазарева завело народ

26 ноября 2019, 11:13

Фото за стуки набрало более 125 тыс. лайков.

Фото голого Лазарева завело народ
Фото голого Лазарева завело народ / Instagram

Российский певец Сергей Лазарев, который ранее пообещал зажечь с геями и снялся топлес, на этот раз эпатировать поклонников обложкой своего будущего альбома.

Лазарев презентовал обложку нового альбома. При этом для снимка он выбрал весьма откровенный образ: на фото Лазарев голый с мокрыми волосами и томным жаждущим взглядом карих глаз.

"Это Я. Новый альбом", – пояснил артист.

Подобным снимком певец, вероятно, намекает, что композиции в новом альбоме будут весьма откровенными и почти интимными. Новые песни Лазарева увидят свет 29 ноября.

От подобного вида кумира поклонники пришли в восторг. Фото за стуки набрало более 125 тыс. лайков.

Люди пишут: "Как можно быть таким шикарным?", "Сергей, вы большой труженик!!! Успехов, вам, во всех начинаниях!!! Вчера посмотрела Секрет на миллион, рыдала! Еще больше вас зауважала!!!", "Шикарно. Офигенно. Огненно", "Ты такой соблазнитель... Ну красавчик...", "Как теперь работать?!".

Фото голого Лазарева завело народ
Фото голого Лазарева завело народ / Instagram

Ранее Лолита обстебала Лазарева за брутальное фото в сети. Певец нарвался на неоднозначный юмор, когда попытался в очередной раз похвастаться в соцсетях своими "неимоверными" достижениями

Сергей Лазарев
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