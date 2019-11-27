"Хочу тебя трахнуть": Maruv в белье показала грудь и завела Сеть

Марув / instagram.com/maruvofficial

Самая эпатажная и сексуальная певица Maruv нарвалась на комплименты от фанатов. Артистка показала горячие фото в белье.

Артистка в своем Instagram опубликовала фотографии, на которых она предстала в сексуальном и вызывающем образе. Так, девушка позировала в откровенном корсете, в котором хорошо видно шикарное декольте. При этом на сочной груди певицы написано название ее новой песни Don't Stop (не останавливайся).

Свой пикантный образ артистка дополнила крупными серьгами и ожерельем, черным солнцезащитными очками, красной помадой и щенком по имени Изольда.

Марув / instagram.com/maruvofficial

Марув / instagram.com/maruvofficial

Марув / instagram.com/maruvofficial

Поклонники певицы бурно отреагировали на горячие фото: "Любимая пися королева", "Я тоже на коленки хочу", "Красотка", "Какая же ты красивая", "Ух, попалась бы ты мне))) слюни текут!!!", "Незаконно быть такой красивой", "П*здатая, ебаааа", "Это слишком горячо", "Какая ты сладенька", "Я хочу тебя трахнуть" и другие.

Стоит отметить, что в этом образе певица выступила на шоу Танці з зірками.