"Потасканные ондатры": Никитюк показала голую пятую точку и нарвалась на критику

Леся Никитюк / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала горячие снимки с отдыха. Леди Ле на фото предстала в откровенном купальнике.

Пикантным снимком телеведущая поделилась в Instagram. На фото Никитюк показала голые ягодицы в микробикини.

"Уважаемые телочки. Угадайте какую часть тела нельзя выставлять на палящее солнце никогда? Правильно, лицо! Фейс по-модному, а чего? Потому что будете старыми, потасканными ондатрами. Я серьезно! Задумайтесь над этим", – в шутку прокомментировала свое фото ведущая.

Фанаты пришли в восторг от соблазнительных форм Леди Ле, но некоторые обиделись на Никитюк из-за сравнения с ондатрами: "Сама ондатра", "Еще грудь нельзя выставлять", "Попа огонь", "Та зачем мне твое лицо, когда я вижу такую жо*енцию", "Потасканные ондатры, ржу в голос", "Какая же ты шикарная", "Слишком сексуально и слишком идеально", "Потасканные ондатры – это что-то. Давненько не слышала" и другие.

Напомним, что ранее телеведущая Леся Нинитюк показала громадную грудь и стройные ножки в мини.