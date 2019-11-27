Рыжая красотка-порнозвезда настырно засветила прелести на сексуальных фото

Эль Александра (Elle Alexandra – псевдоним Эшли Бет Боханнон, дата рождения – 6 февраля 1991, Бейкерсфилд, Калифорния, США) – американская порноактриса и эромодель.

У Эль – ирландские и индейские (племя чероки) корни. Сразу после того, как стала совершеннолетней, она отправилась в Чикаго, где начала карьеру эротической модели. Эль быстро удалость попасть на страницу популярнейшего мужского журнала Playboy.В 2011-м она решила начать работать порноиндустрию.

Хотя Эль во всеуслышание объявляла о своей гетеросексуальности, в порно она снимается исключительно в лесбо-фильмах. Девушка много работает для таких популярных студий: Kick Ass, Digital Sin, Girlfriends Films, Sweetheart Video, Lethal Hardcore, FM Concepts и Jules Jordan Video.

К слову, по состоянию на 2019 год Эль снялась более чем в 200 фильмах.

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