Порноактриса знатно и похабно засветила красивое тело на откровенных фото

Айден Эшли (англ. Aiden Ashley, род. 28 февраля 1990 года) — популярная американская порноактриса и каскадер (sic!!!).

Девушка пришла в порноиндустрию в возрасте 19 лет и сперва снималась только в сценах лесбийского секса. Первой партнершей Айден стала Селеста Стар. В июле 2011-го она заключила двухлетний контракт со студией Axel Braun Productions на съемки в фильмах с мужчинами. Однако, в открытом доступе до сих пор в фильмографии Эшли значатся исключительно лесбо-сцены.

Сама актриса называет себя "настоящей бисексуалкой".

К слову, по состоянию на 2019 год Эшли снялась в 239 порнофильмах

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