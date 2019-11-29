Белокурая красавица-порновезда сверкнула грудью и попой на откровенных фото

Лекси Белл -по всему видать, тщательно ухаживает за телом. И не прочь показать его фанам в соблазнительных ракурсах.
Девушка вполне себе мирно работала в видеомагазине, где к ней подоше мужчина человек, видевший ее страницу на портале MySpace. И сходу предложил работать в порноиндустрии. Три месяца спустя состоялась первая съемка Лекси Белл.
В 2011 девушку журналисты телеканала CNBC назвали одной из 12 самых популярных порноактрис.
Кроме того, Лекси журналом Penthouse признавала "Киской месяца" в мае 2013-го и "Киской года" в 2014-м.К слову, по данным на 2019-й она снялась в 839 порнофильмах и порнороликах.
Напомним, ранее порнозвезда Наташа Старр покрасовалась ухоженным телом на откровенных фото. Позднее порнозвезда Дейзи Мэри раззадорила фантазию поклонников пошлыми и похабными фото