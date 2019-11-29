Белокурая красавица-порновезда сверкнула грудью и попой на откровенных фото

Лекси Белл (англ. Lexi Belle; дата рождения - 5 августа 1987 года, Индепенденс, штат Луизиана, США) — американская порноактриса.

Девушка вполне себе мирно работала в видеомагазине, где к ней подоше мужчина человек, видевший ее страницу на портале MySpace. И сходу предложил работать в порноиндустрии. Три месяца спустя состоялась первая съемка Лекси Белл.

В 2011 девушку журналисты телеканала CNBC назвали одной из 12 самых популярных порноактрис.

Кроме того, Лекси журналом Penthouse признавала "Киской месяца" в мае 2013-го и "Киской года" в 2014-м.К слову, по данным на 2019-й она снялась в 839 порнофильмах и порнороликах.

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