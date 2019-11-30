Порнозвезда лукаво и развратно показала прелести на фото

Диана Долл (англ. Diana Doll, превдоним Сильвии Брезиновой, дата рождения - 22 июля 1976 года, Липтовски-Микулаш, Чехословакия) — словацкая порноактриса и модель.

Начинала карьеру под псевдонимом Sue Diamond, но потом взяла себе другой – чтобы не возникало путаницы с другой словацкой порноактрисой Suzie Diamond.

Ее первый заметный порнофильм – Brazilian Snake от журнала Hustler. В 2003-м она перебралась на работу в порноиндустрии США.

По состоянию на 2019 год Долл снялась в 462 порнофильмах.

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