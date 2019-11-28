"Секси бамбина": Каменских в прозрачном платье довела фанатов до экстаза

Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских вышла в свет в оригинальном прозрачном черном платье с открытым плечами. Пикантным образом артистка довела до экстаза своих поклонников.

Новым фото Каменских похвасталась в Instagram. На снимке она предстала в длинном платье из черной невесомой органзы с пикантным разрезом до бедра, который выгодно подчеркнул стройные ножки.

Свой образ певица дополнила оригинальной маской-очками, которая скрывала лицо Каменских и сделала акцент на сияющем золотом макияже. Из украшений она выбрала широкий плетеный чокер и длинные свисающие серьги.

В свою очередь, подписчики певицы не скупились на комментарии: "Очень эффектно", "Что-то новое, непохожее на других", "Настя, шикарный костюм", "Отпад", "Опа, снова эпатаж. Настена как всегда", "Вау! Всегда нереальные, обалденные, суперсекси наряды", "Секси Бамбина", "Вы прекрасна спору нет", "Очень необычно" и другие.

Напомним, что ране Настя Каменских представила песню Elefante на испанском языке, и психоделический видеоряд не позволял понять в чем же смысл песни Elefante.