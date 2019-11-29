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"Фея из сказки": Tayana с торчащими сосками завела Сеть

29 ноября 2019, 05:41

Татьяна Решетняк вышла в свет в нежном фиолетовом платье в пол на голое тело.

Татьяна Решетняк
Татьяна Решетняк / instagram.com/tayanna_reshetnyak

Украинская певица Татьяна Решетняк, известная под сценическим именем Tayana, вызвала фурор среди поклонников пикантным фото. Так, артистка примеряла легкий, воздушный и нежный образ.

Длинное полупрозрачное шифоновое платье в пол выгодно подчеркнуло фигуру певицы, а глубокое декольте продемонстрировало упругую грудь без белья. Нежный фиолетовый цвет платья прекрасно гармонировал с пшеничными волосами. Перчинки добавили пробивающиеся сквозь ткань соски Tayana. Соответствующее фото и видео опубликовано в Instagram.

Фанаты певицы были восхищены ее образом и засыпали ее комплиментами: "Как облачко, нежная и ветреная. Очень классная", "Платье очень идет", "Невероятная и роскошная", "Вот это я понимаю декольте", "Красотка", "Фантастическая", "Очень роскошна", "Фея из сказки", "Очень красивая", "Как не крути, а красотка. А главное натуральная" и другие.

Напомним, что ранее певица Tayanna поделилась откровенным фото с пляжа, на котором продемонстрировала сексуальную фигуру.

певица фото видео Татьяна Решетняк новости шоу бизнеса
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