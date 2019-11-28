  1. Главная
  3. Stars

Гарик Куколд Харламов: все подробности скандала и травли актера в Сети

28 ноября 2019, 17:42

Уже несколько недель, как вспыхнула и не думает утихать в Сети шквал глумления на тему - куколд Харламов и Кристина Асмус.

Харламов, Асмус
Гарик Харламов и Кристина Асмус

Пользователи соцсетей, не жалея ни времени, ни оголтело барабанящих по гаджетах пальцев выдают и выдают мемы насчет известного российского комика, резидента Камеди Клаб Гарика Харламова. Вернее, по поводу того, что его законная жена Кристина Асмус, снялась в очень откровенной сцене фильма Текст (по роману Дмитрия Глуховского).

По сюжету, героиня Асмус по имени Нина сняла со своим возлюбленным Петром (Иван Янковский) на камеру смартфона домашнее порно. Сцена, по меркам обычного кинематографа крайне откровенная. Шутка ли - оба актера обнажены и в кадре мелькают голая грудь Асмус и даже мельком ее вагина.

Читайте также"Твари, группа дрочеров": Кристине Асмус угрожают смертью за фильм ТекстЕстественно, что в Сети не оценили актерский подвиг Асмус и, более того, недолго думая начали травить ее и мужа - Гарика Харламова.  Дескать - "Как ты мог отпустить жену в таком сниматься? Да ты куколд вообще",  "Харламов Куколдов", "Гарик Куколдович Харламов". И прочий полет фантазии.

Здесь нужно сделать небольшое отступление и объяснить этот термин. Куколд (от англ cuckold - рогоносец) называется мужчина, который крайне возбуждается от того, что его жена (сексвайф) и подруга занимается сексом с другим/другими. Причем он в курсе, кайфует и мастурбирует (как правило).

Некоторые особо остроумные проводят параллели дальше - Гариком Харламовым не просто куколд, но и как бы герой российского реалити-шоу "Немножко разведены" (участники которого испытывают свой брак как бы изменами). Или к примеру, предлагают присвоить премию комику: "Куколд года Гарик Харламов". И это не говоря уже про сотник мемов типа "Харламов куколд история", "Харламов куколд инстаграм". Причем оголтелых хейтеров волнует даже вопрос: "куколд ударение в слове".

Гарик Харламов секс Кристина Асмус интим
Сейчас вы просматриваете новость «Гарик Куколд Харламов: все подробности скандала и травли актера в Сети». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:03
Шахтер подписал соглашение с Viber и выпустил свой стикерпак
17:57
В Украине запрещают ямочный ремонт из-за расхищения бюджета
17:53
"Нельзя использовать": названа сумма ущерба украинским кораблям от рук вандалов РФ
17:42
Гарик Куколд Харламов: все подробности скандала и травли актера в Сети Видео
17:38
"Этот момент сделал мою жизнь": боллбой Тоттенхэма поучаствовал в камбэке с Олимпиакосом и встретился с Моуриньо
17:19
В Минюсте анонсировали массовое закрытие тюрем и сокращение персонала
17:17
"Произойдет так, как мы сказали": Звиробий повторила угрозы Зеленскому Видео
17:12
Сборная Украины опустилась в рейтинге ФИФА
17:04
"П*дарас" и "с*ка": активисты в суде набросились на прокуроров из-за Марченко Видео
16:56
Зеленский поговорил по телефону с Меркель: детали разговора
16:51
Обыск у Звиробий - признак стремительного кризиса власти мнение
16:46
"Повесить по законам военного времени": Добкин злобно призвал к расправам над Порошенко и Парубием Видео
16:45
Владельцы соперника Шахтера приобрели еще один футбольный клуб - уже 8-й по счету
16:42
Что подарить парню на эти новогодние праздники
16:34
В ЕС объявлено климатическое чрезвычайное положение
16:31
"Не раньше": в Нафтогазе назвали даты новых судов с Газпромом
16:12
Милевский будет праздновать чемпионство до начала следующего сезона - сестра футболиста
16:10
Рождественский пост 2019: диетолог объяснила, как правильно вклиниться
16:03
Авторитетный британский журнал назвал Севастополь российским
15:40
Партия Вакарчука выпала из парламентского рейтинга, Слуга народа лидирует – опрос
15:40
Черная пятница 2019 в Украине: как не стать "лохом" дня Видео
15:27
"Переломы ног, сотрясение": под Одессой столкнулись 11 авто Фото Видео
15:26
Атмосферные качели: синоптик дала прогноз погоды на выходные Видео
15:10
Арахамия "шантажировал" нардепов для принятия закона об игорном бизнесе - СМИ
15:08
"Юный орел" Михаил Поплавский отмечает 70-летний юбилей
15:02
В РФ огрызнулись на заявление Помпео по Донбассу в поддержку Украины
15:01
Обыски у Звиробий законны? Проверить очень легко мнение
14:52
"Гомосексуальная флотилия": в Венгрии наотрез отказались от участия в Евровидении-2020
14:51
Зеркаль выполнила обещание и уволилась из МИДа: документ
14:44
Трамп молится за распад ЕС - Туск
14:33
"Будем блокировать": в Венгрии разразились угрозами в адрес Киева
14:26
В Кабмине захотели забрать у военных пенсионные надбавки - детали
14:25
Кто такая Маруся Звиробий, и чем обыски у нее грозят Зеленскому
14:23
"Крестный отец контрабанды": Альперину объявили подозрение
14:19
В Одессе погибли пожилая женщина и маленькая девочка Фото
14:12
Плевок в лицо и драка: еще один "слуга народа" признался в судимости
13:58
"Пять сценариев": в СНБО рассказали о возвращении Донбасса
13:51
"Сплошные морозы": синоптик предупредил об аномальной погоде зимой
13:32
НАБУ отказалось открывать дело против экс-секретаря СНБО Данилюка
13:26
Бывший мэр стал первым покупателем Tesla Cybertruck в Украине
13:05
Звиробий рассказала, что у нее изъяло ГБР во время обысков Видео
13:01
"Ни одного шага": в СНБО рассказали о "прямых переговорах" с боевиками
12:48
Гороскоп на завтра: кому сулят денежные потоки, а кому - козни завистников
12:36
Большинство украинцев "забанили" продажу земли – опрос Фото
12:31
"Секси бамбина": Каменских в прозрачном платье довела фанатов до экстаза Видео
12:26
Помпео рассказал, что США готовы делать с Россией ради мира на Донбассе
12:22
"Словарь матерных слов нашли?": соцсети обсуждают обыски у Маруси Звиробий
11:59
Украинцев ждет новое повышение цен: Кабмин поднимает тарифы на электроэнергию
11:55
Европа намерена дожать кремлевских мнение
11:47
"Мешала непрозрачным вещам": Клитина озвучила причины своего увольнения
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять