"Ты так и хочешь, чтобы тебя трахнули": звезда Женского квартала показала сочные прелести на фото

Актриса с явным удовольствем и некоторым кокетством показывала упругое тело на камеру.
Украинская комедийная актриса и участница шоу Женский квартал Ирина Сопонару побаловала армию своих фанатов откровенным снимком.
На фото, опубликованном в Instagram, девушка лукаво и развратно позирует в откровенном купальнике со сноубордом, в лыжной шапке и очках.
"Хорошо, что есть фильтр с загаром, когда нет загара Немного обнаженки со съемки Женского Квартала) Скоро эфир", - подписала она фото.
"Я вообще не понял, что она хочет сказать. Или это реклама крема?", "Секси", "Ты так и хочешь, чтобы тебя трахнули", "Класс. Ирка-обнаженка", "Ты секси", "Них*я себе ты худая", - написали восхищенные фанаты в комментариях.
Напомним, ранее звезда Женского квартала, красавица-мулатка Элина Мбани обнажила грудь и свела с ума поклонников.