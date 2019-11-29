"Ты так и хочешь, чтобы тебя трахнули": звезда Женского квартала показала сочные прелести на фото

Ирина Сопонару / instagram.com/irinasoponaru/

Украинская комедийная актриса и участница шоу Женский квартал Ирина Сопонару побаловала армию своих фанатов откровенным снимком.

На фото, опубликованном в Instagram, девушка лукаво и развратно позирует в откровенном купальнике со сноубордом, в лыжной шапке и очках.

"Хорошо, что есть фильтр с загаром, когда нет загара Немного обнаженки со съемки Женского Квартала) Скоро эфир", - подписала она фото.

"Я вообще не понял, что она хочет сказать. Или это реклама крема?", "Секси", "Ты так и хочешь, чтобы тебя трахнули", "Класс. Ирка-обнаженка", "Ты секси", "Них*я себе ты худая", - написали восхищенные фанаты в комментариях.

Напомним, ранее звезда Женского квартала, красавица-мулатка Элина Мбани обнажила грудь и свела с ума поклонников.