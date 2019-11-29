Топ модель по-украински 2019: смотреть онлайн 14 выпуск 3 сезон - 29-11-2019

Топ-модель по-украински 3 сезон: 14 выпуск онлайн / Новий канал

Новый четырнадцатый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински 2019 выходит в 19-00 29 ноября на Новом Канале. Участниц осталось не так много, и уже можно определить, кто попадет в финал. В то же время, эксперты дают все более сложные задания девушкам.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, и теперь всех девушек внешне подведут к тому идеалу их внешности, что видят стилисты.

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В новой неделе испытания девушкам пришлось проходить со знаменитостями. Иракли Макацария стал напарником моделей на романтической фотосессии. Вместе с девушками он показал шесть стадий отношений: от первого свидания до ожидания малыша. И Насте досталась последняя роль – будущей мамочки.

"Задача девушек на фотосессии – не просто млеть перед Иракли, а быть режиссером съемки. Предлагать креативные мизансцены, позы, самостоятельно выстроить кадр. Хочу, чтобы они четко ставили задания нашему холостяку и понимали, как это выглядит со стороны. Надеюсь, они не растеряются и возьмут себя в руки рядом с настоящей звездой", – говорит эксперт проекта Нового канала Соня Плакидюк.

Топ-модель по-украински 2019: 14 выпуск онлайн / Новий Канал

Читайте такжеТоп модель по-украински 2019: смотреть онлайн 13 выпуск 3 сезон - 22-11-2019Когда Анастасия только вошла в кадр, Иракли замер. Их взгляды встретились.

"Она такая красивая девушка. Когда увидел ее – не мог отвести глаз. Я был уверен, что она сможет показать во время фотосессии нужную эмоцию. Но...", – сказал после Макацария.

Во время одной из съемок 14-го выпуска реалити к девушкам на бекстейдж пришел эксперт проекта Владимир Демчинский. И не один, а с 25-летней Катей Куличенко на руках. Девушка просто светилась от счастья. Остальные участницы не знали, как реагировать.

"Я не понимаю, они там что, свадьбу сыграли за 10 минут? И Вова принес к нам Катю, словно невесту, чтобы она попрощалась со своими подружками перед началом супружеской жизни? В общем, такой счастливой Мотю я не видела никогда...", – язвила Настя Рудая.Читайте такжеТоп модель по-украински 2019: смотреть онлайн 12 выпуск 3 сезон - 15-11-2019

Топ-модель по-украински 2019: у Тети Моти роман/ Новий Канал

Но нет: свадьбу Владимир Демчинский и Тетя Мотя не сыграли. Но кое-что Катя во время съемки все-таки сделала. А именно – прекрасно отработала в кадре. Девушка шикарно позировала, несмотря на все усложнения: ходули, костюм в стиле аниме, меч-катану в руках. И даже после болезненного падения Катя не отчаялась и доработала съемку.

Еще несколько месяцев назад 25-летняя владелица салона красоты из Запорожья даже мечтать не могла, чтобы известный украинский дизайнер носил ее на руках. Поэтому девушка ликовала.

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Топ-модель по-украински 14 выпуск 3 сезон смотреть онлайн 29-11-2019:

Новые выпуски Топ-модель по-украински 2019 выходят еженедельно в 19:00 на Новом Канале. Смотреть и читать обзор новый выпусков вы также можете на сайте Главред.