Топ-модель по-украински 3 сезон 14 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 29-11-2019

Четырнадцатый выпуск Топ-модель по-украински 2019 вышел 29 ноября на Новом канале. Кто из участников покинул шоу 3 сезона в 14 выпуске, читай и смотри на Главреде.
Новый четырнадцатый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински прошел 29 ноября на Новом Канале. Две девушки провалили все испытания, и оказались под угрозой вылета, но кто ушел в конечном итоге - читайте и смотрите на Главреде.
В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, но кто же станет этой музой?
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Чтобы девушки проявили себя, и одна из них доказала, что достойна остаться на шоу, Анна Костромичева устроила им новое испытание.
Чтобы оправдать свои навыки топ-моделей, девушкам придется серьезно поработать в этот раз.
Марина Чукля не справилась з заданиями, а Анастасия Рудая уже в который раз попала в номинацию с ней за компанию. По результатам их соревнования одна из девушек поедет на продолжение съемок шоу заграницу, а другая вернется домой ни с чем.
Для победы в номинации девушкам нужно заняться гимнастикой в кольце в воздухе. В воздухе они должны показать, что они звезды. У кого лучше получится - та и пройдет в следующее испытание.
Чтобы обострить ситуацию, с номинантками занимаются и остальные девушки. Это не добавляет уверенности участницам борьбы за место под солнцем.
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Топ-модель по-украински 3 сезон 14 выпуск смотреть онлайн 29-11-2019:
Смотри новые выпуски модельного реалити по пятницам в 19:00 на Новом канале.