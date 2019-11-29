Топ-модель по-украински 3 сезон 14 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 29-11-2019

Топ-модель по-украински 3 сезон 14 выпуск: выгон / Новий Канал

Новый четырнадцатый выпуск третьего сезона Топ-модели по-украински прошел 29 ноября на Новом Канале. Две девушки провалили все испытания, и оказались под угрозой вылета, но кто ушел в конечном итоге - читайте и смотрите на Главреде.

В 3 сезоне Топ-модель по-украински 2019 судью посвятили шоу поиску музы, но кто же станет этой музой?

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Чтобы девушки проявили себя, и одна из них доказала, что достойна остаться на шоу, Анна Костромичева устроила им новое испытание.

Чтобы оправдать свои навыки топ-моделей, девушкам придется серьезно поработать в этот раз.

Марина Чукля не справилась з заданиями, а Анастасия Рудая уже в который раз попала в номинацию с ней за компанию. По результатам их соревнования одна из девушек поедет на продолжение съемок шоу заграницу, а другая вернется домой ни с чем.

Для победы в номинации девушкам нужно заняться гимнастикой в кольце в воздухе. В воздухе они должны показать, что они звезды. У кого лучше получится - та и пройдет в следующее испытание.

Чтобы обострить ситуацию, с номинантками занимаются и остальные девушки. Это не добавляет уверенности участницам борьбы за место под солнцем.

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Топ-модель по-украински 3 сезон 14 выпуск смотреть онлайн 29-11-2019:

Смотри новые выпуски модельного реалити по пятницам в 19:00 на Новом канале.