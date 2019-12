"Сочная, персик горячий": Седокова вывалила тугую грудь в ванной

Анна Седокова / Instagram

Певица Анна Седокова взбудоражила сеть откровенными фото своих телес, которые она бесстыже выставила в соцсетях.

Анна Седокова разделась и сняла себя в зеркале для Instagram.

"All I want for Christmas is you", - написала Седокова под фото.

Не все поняли, что она пожелала на Рождество только своего нового бойфренда Яниса Тимма. На фото Седокова показывает огромную пышную грудь в крошечной комбинации, которую не прикрыл даже ее халатик. Она соблазнительно выставила одну ножку, и повернулась в полуоборота, так чтобы все поклонники могли оценить ее оголенные бедра, ягодицы и живот.

Анна Седокова / Instagram

Поклонники преимущественно пришли в восторг от оголенного фото Седоковой, но некоторые высказали и возмущение.

"Опять сиськи да жопы", "Вся перекаченная ,переделанная, никакой естественности", "уффф", "огонь", "Анна как всегда шикарна, ну просто конфетка :)", "Такая сочная красотка!)", "Сочная", "Конечно красиво...но возникает ощущение ,что Анна комплексует....", "Красивая", "Мне жарко стало аж", "А персик то горячий", "Очень сексуально!", - пишут в комментариях.

Ранее alyona alyona произвела фурор со своим бойфрендом на M1 Music Awards