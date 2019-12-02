"Сочная, персик горячий": Седокова вывалила тугую грудь в ванной

Анна Седокова без комплексов показала, чем она будет радовать своего нового бойфренда на Рождество.
Певица Анна Седокова взбудоражила сеть откровенными фото своих телес, которые она бесстыже выставила в соцсетях.
Анна Седокова разделась и сняла себя в зеркале для Instagram.
"All I want for Christmas is you", - написала Седокова под фото.
Не все поняли, что она пожелала на Рождество только своего нового бойфренда Яниса Тимма. На фото Седокова показывает огромную пышную грудь в крошечной комбинации, которую не прикрыл даже ее халатик. Она соблазнительно выставила одну ножку, и повернулась в полуоборота, так чтобы все поклонники могли оценить ее оголенные бедра, ягодицы и живот.
Поклонники преимущественно пришли в восторг от оголенного фото Седоковой, но некоторые высказали и возмущение.
"Опять сиськи да жопы", "Вся перекаченная ,переделанная, никакой естественности", "уффф", "огонь", "Анна как всегда шикарна, ну просто конфетка :)", "Такая сочная красотка!)", "Сочная", "Конечно красиво...но возникает ощущение ,что Анна комплексует....", "Красивая", "Мне жарко стало аж", "А персик то горячий", "Очень сексуально!", - пишут в комментариях.
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